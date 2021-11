EuroMillions LIVE 19 novembre : Quels sont les numéros gagnants du jackpot de ce soir ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Le tirage du jackpot EuroMillions de 110 millions de livres sterling de ce soir est un roulement et pourrait voir quelqu’un devenir l’une des personnes les plus riches de Grande-Bretagne si un détenteur de billet britannique devenait le gagnant. Avant le tirage, Camelot a appelé les joueurs de la loterie nationale à vérifier leurs billets car un énorme 4,1 millions de livres sterling est encore à gagner lors du tirage de samedi dernier.

Gagner à la loterie est un rêve pour beaucoup de gens, et avec 110 millions de livres sterling à gagner lors du tirage de ce soir, les joueurs achèteront des billets et espèrent gagner.

Il n’y avait aucun gagnant sur le jackpot EuroMillions de 98 millions de livres sterling mardi, donc le prix a été reporté à vendredi.

Si un gagnant britannique s’avérait assez chanceux pour gagner le tirage, il ferait partie des personnes les plus riches du Royaume-Uni et serait l’un des plus grands gagnants de loterie de tous les temps.

Si un Britannique remportait le prix en argent, cela verrait quelqu’un devenir le 10e plus grand gagnant britannique de l’EuroMillions.

Tous les joueurs de l’EuroMillions au Royaume-Uni sont automatiquement inscrits au tirage UK Millionaire Maker, qui crée de nouveaux millionnaires britanniques chaque semaine.

Andy Carter de Camelot, conseiller principal des gagnants à la loterie nationale, a déclaré : « Il y a tout juste une semaine, ce jackpot du Loto qui change la vie a été remporté.

« Nous demandons aux joueurs de Lotto de vérifier leurs billets car cela pourrait changer la vie de l’heureux détenteur de billets.

«Nous espérons qu’ils vont maintenant se manifester et réclamer leur prix incroyable.

« De plus, le jackpot EuroMillions de ce soir est estimé à 110 millions de livres sterling, ce qui signifie que cela pourrait être un merveilleux week-end de gains pour les joueurs de loterie nationale. »

Tous les prix qui ne sont pas réclamés après 180 jours sont reversés à des projets de loterie nationale à travers le Royaume-Uni.