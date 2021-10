EuroMillions : Quelles sont les chances de gagner le jackpot ?

ça pourrait être vous (Photo: .)

Quelqu’un pourrait être sur le point de devenir beaucoup plus riche ce soir, étant donné que le « plus gros jackpot de l’EuroMillions » est à gagner.

Si un détenteur de billet britannique seul remporte le prix lors du tirage de mardi soir, il remportera un impressionnant 220 millions d’euros, soit environ 184 millions de livres sterling.

C’est vraiment une somme d’argent qui change la vie, dépassant le plus gros jackpot jamais remporté en 2019 – bien que vous n’ayez une chance de le gagner que si vous achetez réellement un billet.

Mais quelles sont vos chances de gagner la somme à neuf chiffres ?

Quelles sont vos chances de gagner le jackpot EuroMillions ?

Selon le site EuroMillions, les chances de gagner le jackpot réel sont de 1 sur 139 838 160.

Le jackpot peut être obtenu si vous faites correspondre cinq numéros sur les boules tirées du pool de 50 numéros principaux, ainsi que si vous faites correspondre les deux numéros Lucky Star, qui sont tirés d’un pool différent de 12 numéros.

C’est une chance assez mince alors – mais vos chances de gagner quoi que ce soit sur l’EuroMillions ne sont pas aussi mauvaises que cela.

Les chances ne sont peut-être pas en votre faveur, mais quelqu’un doit gagner (Photo: .)

Voici à quoi ils ressemblent :

5 numéros + 2 étoiles 1 sur 139 838 160 5 numéros + 1 étoile 1 sur 6 991 908 5 numéros + 0 étoile 1 sur 3 107 515 4 numéros + 2 étoiles 1 sur 621 503 4 numéros + 1 étoile 1 sur 31 075 3 numéros + 2 étoiles 1 sur 14 125 4 numéros + 0 étoile 1 sur 13 811 2 chiffres + 2 étoiles 1 sur 985 93 chiffres + 1 étoile 1 sur 706 3 chiffres + 0 étoile 1 sur 314 1 chiffre + 2 étoiles 1 sur 188 2 chiffres + 1 étoile 1 sur 49 2 chiffres + 0 étoile 1 en 22

Quel est le plus gros jackpot EuroMillions jamais remporté au Royaume-Uni ?

Le plus gros gagnant du jackpot EuroMillions au Royaume-Uni a remporté 170 millions de livres sterling en octobre 2019.

Ce gagnant – qui a choisi de rester anonyme – a décroché le prix après avoir trouvé les cinq numéros – 07, 10, 15, 44, 49 – ainsi que les deux étoiles chanceuses – 03 et 12 – sur leur billet gagnant.

D’autres qui ont gagné gros au fil des ans incluent Colin et Chris Weir, de Largs dans le North Ayrshire, en Écosse – qui ont remporté 161 millions de livres sterling en 2011.

Le couple a ensuite fait la liste des riches du Sunday Times, étant nommé 516e personnes les plus riches du pays à l’époque – et plus riche que Sir Tom Jones et Eric Clapton.

Parmi les autres grands gagnants, citons Adrian et Gillian Bayford du Suffolk – qui ont remporté plus de 148 millions de livres sterling en août 2012 – tandis qu’un autre heureux gagnant s’est enrichi de 111 millions de livres sterling avec son billet gagnant en juin de cette année.



