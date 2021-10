Euromillions : Recherche à l’échelle nationale du gagnant mystère de l’Euromillions | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le billet a été acheté à St Helens, dans le Merseyside, le 14 septembre et vaut environ 1 million de livres sterling. Cependant, le montant n’a pas encore été réclamé et le temps presse pour l’heureux élu.

Le gagnant a jusqu’au 13 mars pour réclamer ses gains.

Andy Carter de Camelot, conseiller principal des gagnants à la loterie nationale, a déclaré : « Nous sommes désespérés de trouver ce mystérieux détenteur de billets et de l’unir à ses gains, ce prix incroyable pourrait vraiment faire une énorme différence dans la vie de quelqu’un.

“Nous exhortons tous ceux qui ont acheté un billet dans cette zone à vérifier à nouveau leurs anciens billets EuroMillions ou à chercher n’importe où un billet manquant pourrait se cacher.”

Toute personne qui n’est pas en possession de son billet mais pense avoir une véritable réclamation peut écrire à Camelot mais cela doit être dans les 30 jours suivant le tirage.

La Loterie nationale a déclaré que si personne ne se présente pour réclamer le prix avant la date limite, tout l’argent sera versé à des projets financés par la Loterie nationale à travers le Royaume-Uni.

Cela survient après que le gouvernement a déclaré qu’il interdisait aux moins de 18 ans d’acheter des billets de loterie nationale ou des cartes à gratter.

Les moins de 18 ans seront interdits de jouer à la loterie nationale ou d’acheter des cartes à gratter à partir d’aujourd’hui, l’âge minimum passant de 16 à 18 ans.

Les personnes âgées de moins de 18 ans sont interdites de jeu en ligne depuis avril, mais celles âgées de 16 ans ou plus peuvent toujours acheter des billets de loterie ou des cartes à gratter dans les magasins physiques.

« Ces jeux ont plus en commun avec les casinos en ligne qu’avec les loteries.

“Le gouvernement devrait porter l’âge minimum à 18 ans dès que possible.”

L’opérateur de loterie Camelot ne s’est pas opposé au changement.

Le patron Nigel Railton a déclaré: “Depuis 25 ans, l’âge est de 16 ans, c’est donc probablement le bon moment pour le regarder.”

Un porte-parole de Camelot a déclaré : « Maintenant qu’il a été décidé d’élever l’âge à 18 ans d’ici octobre 2021, nous ferons tout notre possible pour mettre en œuvre tous les changements qui seront nécessaires le plus rapidement possible, tout en veillant à ce que nous maintenons les normes très élevées exigées de la Loterie Nationale.

L’année dernière, de nouvelles règles ont été introduites pour interdire l’utilisation de célébrités telles que des personnalités sportives et des stars de la télé-réalité dans les publicités de paris et de jeux d’argent.

L’ancien secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré l’année dernière que des modifications aux lois sur les jeux de hasard étaient nécessaires pour lutter contre la dépendance causée par le « magasin de paris dans votre poche ».

M. Dowden a déclaré: “Le Gambling Act est un acte analogique pour l’ère numérique conçu deux ans avant les smartphones.

“Maintenant, la majorité des jeux d’argent se font en ligne et sur les téléphones.

“J’ai été frappé par ce que disaient les victimes.

“Vous avez essentiellement un magasin de paris dans votre poche.

“Je pense qu’il est juste que nous examinions les règlements.”