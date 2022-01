Europe, argent couvert, plus de NBA… Deck repense son avenir

Deck est actuellement sans équipe et apprécie les futures options qu’il a en tête. L’Argentin a quitté le Thunder cette semaine, qui a rompu son contrat en profitant du fait qu’il n’était pleinement garanti que le 10 janvier, et sa prochaine étape reste à découvrir.

Gaby sort d’une étape d’apprentissage qui lui a rapporté beaucoup d’argent mais peu de participation. Sa présence en Oklahoma cette saison a été risible et pas du tout conforme au niveau qu’il maintenait lorsqu’il était en Europe, l’endroit où il peut se réfugier après avoir pris les plus de 5 millions bruts qu’il a empoché.

Les questions sont nombreuses dans le cas de ‘Tortu’. Campazzo fait partie de ceux qui l’ont défendu ces dernières heures, soulignant qu’il a un niveau pour continuer en NBA. Une fois sortis de la catégorie au ballottage, lieu fictif où les joueurs sont coupés pendant deux jours au cas où une autre équipe voudrait assumer pleinement le reste du contrat, les offres devraient tomber. C’est la tendance de ces dernières semaines : des signatures en cascade pour couvrir les pertes dues au coronavirus et éviter les suspensions de matchs. Le bémol, s’il peut être décrit comme tel, pour Deck, c’est que la plupart des équipes ont déjà passé le pire de cette nouvelle vague pandémique, c’est donc un train qui s’échappe.. Jusqu’à la fermeture du marché il y a généralement un écart pour ces courts contrats de jours jours, il ne serait pas étrange qu’une franchise accepte de tester avec lui pour voir où en est vraiment son niveau (puisque dans OKC il a pu montrer très peu, dans 26 des 33 matchs auxquels il n’a pas joué depuis une minute). L’argent est déjà assuré, pour cette saison il a déjà empoché 1,7 million, il ne reste donc plus qu’à entrer sur le terrain.

Sa carrière NBA, si elle continue, devra être reconstruite à partir de zéro. L’étape du Tonnerre, strictement niveau sportif, n’a fait qu’escompter. Des équipes avec peu d’aspirations qui pourraient vous prouver par vos caractéristiques ? Pélicans, Pacers…

Madrid et Barcelone

Le retour en Europe serait la chose la plus logique à faire. Deck étendra au maximum l’option NBA même si c’est un monde qui ne lui a pas rendu hommage jusqu’à présent. Dans le milieu de l’Euroligue il était une référence avant de partir. Les couteaux seront aiguisés si le joueur ne décroche pas un nouveau contrat, même court, en NBA dans les prochains jours.

La cache que vous demandez aura beaucoup à voir avec ce qu’ils peuvent vous offrir, bien sûr. Il a quitté le Real Madrid pour être l’un des moins bien payés et ne pas être parvenu à un accord pour renouveler pour plus d’argent. Si se cumple más el guión con el que jugaba en territorio europeo y no el que de territorio americano, donde ha cobrado muy por encima de sus prestaciones, equipos más cortos económicamente pero en busca de refuerzos (Bitci Baskonia) lo tendrán más complicado en comparación avec d’autres. Le CSKA, avec un trou et l’argent avec lequel ils attendaient Kevin Pangos qui est toujours dans la boîte, s’adapte. A Madrid, qui entre dans une période de l’année où il envisage de signer, son retour immédiat n’est pas exclu.

Le fil narratif qui a accompagné le départ de Deck vers l’Oklahoma en public n’est pas si extrême. Le joueur a mis en garde contre l’offre économique brutale qu’il a reçue des États-Unis et le club blanc tient compte du fait que le meilleur match du joueur en Euroligue était le dernier qu’il a joué, alors qu’il avait déjà dit oui au Thunder et risquait de se blesser. , sur la piste Fenerbahçe. La relation n’est pas difficile à récupérer, il est parti en NBA laissant le Real en plein combat pour disputer le titre européen ou non.

Si vous retournez sur le Vieux Continent, une considération importante : le Barça. L’attaquant de Colonia Dora a été proposé au club du Barça l’été dernier, mais ce n’est pas une signature possible sans passer d’abord par la capitale espagnole. L’ACB a averti, lorsqu’il a été consulté, que les droits de premier refus de Deck continuent d’appartenir au Real Madrid en raison de son interprétation de la règle. L’Argentin a payé la clause de résiliation en deux versements non simultanés, la libération n’est donc pas complète et l’équipe madrilène, si elle ne passe pas par la justice avant, conserve l’avantage : l’équipe qui veut jouer dans l’ACB doit passer par la fenêtre de Florentino Pérez.

Les exemples de Heurtel et Poirier

Il est également important de surveiller les temps. Dans ce cas, ce seront eux qui attendront si vous devez vous dépêcher en NBA. L’Euroligue a déjà fermé la date limite des transferts entre équipes, donc une personne inscrite cette saison ne peut pas jouer avec une deuxième équipe si elle y va. L’année dernière, c’est arrivé à Thomas Heurtel, alors Madrid a attendu l’été pour signer avec lui. La date à surveiller au cas où Deck voudrait revenir en Euroligue cette saison est le 9 février : là-bas la date limite pour toute nouvelle inscription est close, vous ne pourrez pas jouer si vous n’arrivez pas avant ce jour. Cette deuxième considération est valable pour ce qui est arrivé à Vincent Poirier, qui revenait également de la NBA, n’ayant à jouer que l’ACB avec Madrid jusqu’à ce que la nouvelle saison arrive et qu’il soit inscrit. Ce sont deux cas différents qui servent à étayer une autre option possible : que le retour éventuel en Europe ne se produise pas cette année.