Europe Décès de Covid classés: le continent «sur la glace mince» alors que les décès augmentent – ​​données | Monde | Nouvelles

Le coronavirus continue de se propager dans le monde avec plus de 180 millions de cas confirmés à ce jour. Les États-Unis, l’Inde et le Brésil ont enregistré le plus grand nombre de cas confirmés, suivis de la France, de la Turquie, de la Russie et du Royaume-Uni. Express.co.uk a compilé un guide pour expliquer comment les taux de décès liés à Covid se comparent entre les pays européens.

Le Royaume-Uni a le taux d’incidence de Covid le plus élevé parmi les pays européens.

Le Portugal et l’Espagne ont les deuxième et troisième taux d’incidence de COVID-19 les plus élevés selon un rapport réalisé par le Groupe de biologie computationnelle et de systèmes complexes (BIOCOMSC) du département de physique de l’Université polytechnique de Catalogne (UPC).

Le Royaume-Uni avait un taux de 194,6 pour 100 000 personnes au cours des deux dernières semaines selon le rapport, tandis que le Portugal avait 135,3 pour 100 000 cas.

L’Espagne a enregistré 93,4 infections pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours.

Chypre montre également des tendances inquiétantes avec un taux d’incidence plus faible, mais la vitesse de reproduction du virus dans le pays est de 1,39 pour 100 000.

La Russie a également signalé le plus grand nombre de nouveaux décès au cours des dernières 24 heures avec 611 décès de Covid.

La Turquie et la France ont enregistré les deuxième et troisième plus grands nombres de nouveaux décès avec respectivement 52 et 46.

La Grèce, l’Italie et le Royaume-Uni ont enregistré le deuxième plus grand nombre de nouveaux décès de Covid à 18, 14 et 11.

Après le Royaume-Uni, la Biélorussie, la Géorgie, l’Ukraine, la Hongrie et l’Allemagne ont enregistré le nombre suivant de décès à 10, 9, 9, 8 et 8 respectivement.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les pays européens suivants ont le plus grand nombre de nouveaux décès signalés au cours des sept derniers jours pour 100 000 habitants :

Russie : 2,8 pour 100 000Géorgie : 2,51 pour 100 000Grèce : 1,08 pour 100 000Bélarus : 0,73 pour 100 000Europe : 0,71 pour 100 000Monténégro : 0,64 pour 100 000Bosnie-Herzégovine : 0,64 pour 100 000Autriche : 0,61 pour 100 000Ukraine : 0,6 pour 100 000Bulgarie : 0,53 pour 100 000Lituanie : 0,5 pour 100 000Croatie : 0,49 pour 100 000Turquie : 0,46 pour 100 000Allemagne : 0,44 pour 100 000Macédoine du Nord : 0,43 pour 100 000Serbie : 0,43 pour 100 000Pologne : 0,4 pour 100 000Lettonie : 0,37 pour 100 000Arménie : 0,37 pour 100 000République de Moldavie : 0,35 pour 100 000Italie : 0,34 pour 100 000France : 0,34 pour 100 000Hongrie : 0,3 pour 100 000Roumanie : 0,21 pour 100 000Irlande : 0,2 pour 100 000Slovénie : 0,19 pour 100 000Portugal : 0,18 pour 100 000Royaume-Uni : 0,18 pour 100 000République tchèque : 0,17 pour 100 000Slovaquie : 0,16 pour 100 000Belgique : 0,16 pour 100 000Pays-Bas : 0,09 pour 100 000Estonie : 0,08 pour 100 000Albanie : 0,07 pour 100 000Azerbaïdjan : 0,06 pour 100 000Espagne : 0,06 pour 100 000Finlande : 0,04 pour 100 000Norvège : 0,04 pour 100 000Danemark : 0,03 pour 100 000Suède : 0,02 pour 100 000Suisse : 0,02 pour 100 000

Les nouveaux chiffres sont venus alors qu’un programme de passeport vaccinal de l’Union européenne a révélé que les gens peuvent voyager librement dans le bloc à partir du 1er juillet – tant qu’ils ont reçu l’un des quatre vaccins Covid fabriqués en Occident.

Les vaccins reconnus par l’UE comprennent AstraZeneca, Moderna, Pfizer & BioNTech et Johnson & Johnson.

Selon ., des pays, dont l’Allemagne, la Grèce et l’Espagne, ont déjà mis en place le «certificat numérique Covid de l’UE» avant son entrée en vigueur.

Ces développements sont survenus alors que toute l’Italie est devenue sans masque à l’extérieur dans des zones «à faible risque», ce qui marque une étape dramatique pour le pays.