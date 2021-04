Europe ou USA? Jouez au nouveau jeu de golf Selector de talkSPORT et vous pourriez gagner une part de 10000 £ et plus

Ce sont les gens d’Augusta et bien qu’il n’y ait malheureusement pas de rugissements de tigre, l’action sera toujours aussi captivante que jamais entre les meilleurs golfeurs du monde.

Il s’agit peut-être de l’événement individuel le plus prestigieux du calendrier du golf, mais nous allons canaliser l’esprit de l’événement par équipe le plus prestigieux du golf – la Ryder Cup – en examinant certains des candidats les plus forts de cette année, originaires d’Europe d’abord, puis d’Amérique. .

Le reste du monde n’a pas regardé au cours des six dernières années à Augusta, l’Amérique et l’Europe monopolisant les six gagnants.

Et bien que l’Amérique ait une longueur d’avance qui compte 4-2, les meilleurs européens ont eu des chances de faire l’inverse au cours des deux dernières années et d’ajouter aux triomphes mémorables de Danny Willett et Sergio Garcia en 2016 et 2017 respectivement.

L’un de ceux-ci était Jon Rahm, qui a finalement terminé dix tirs derrière l’éventuel vainqueur Dustin Johnson en 2020.

Rahm est peut-être allé à l’Arizona State University et a épousé un Américain, mais il est espagnol de bout en bout.

Johnson a remporté la gloire au Masters 2020 en novembre, devançant le Rahm européen

Et après avoir dominé le classement mondial du golf en 2020, le puissant joueur de 26 ans pourrait être préparé pour un assaut d’Augusta.

Tyrell Hatton est un autre Européen qui a le jeu d’apprivoiser le fameux parcours.

Bien qu’il n’ait pas un excellent record, manquant la coupe en 2020, Hatton est dans le top 10 mondial et sa frappe de balle et son incroyable jeu court le placent certainement dans la catégorie élite.

Si le bon Tyrell se présente, place le tour de l’année dernière à Augusta derrière lui, il pourrait être un prétendant.

Les joueurs d’élite du golf sont sur le point de descendre sur les magnifiques greens de l’Augusta National

Et Lee Westwood? Pourrait-il enfin se gagner un major? À 48 ans, le grand Anglais n’a peut-être pas beaucoup de meilleures chances que cette année. Deux finalistes à l’Arnold Palmer Invitational et The Players le mois dernier ont beaucoup rêvé d’un vainqueur européen à nouveau en 2021.

Amérique

Bien que 2020 ne se déroule pas comme prévu, il est difficile de regarder à nouveau au-delà de l’extraordinaire Bryson DeChambeau pour évaluer d’où proviendra la charge à domicile.

« The Scientist » a redéfini le jeu ces derniers temps, non seulement avec son gain de muscle surdimensionné sur ses distances de conduite, mais aussi avec son approche pionnière du jeu de fer.

Cela l’a amené à occuper une position dans les meilleurs échelons du jeu mondial, et peut-être plus important encore, cela lui a valu son premier majeur – l’US Open à Winged Foot en septembre 2020.

Europe ou Amérique: qui portera la veste verte à la fin de la semaine?

Tout cela signifie qu’il a le potentiel de tirer l’un des scores les plus bas jamais vus à Augusta – s’il peut garder une trace de l’endroit où ses coups de départ atterrissent!

Patrick Cantlay est un californien talentueux et constant qui a le tempérament de triompher un jour à Augusta.

Une victoire contre un peloton de qualité au championnat Zozo – beaucoup l’ont fait basculer en 2020 pour faire une course au Green Jacket. En fin de compte, il a échoué avec un week-end rempli d’épouvantails.

Cantlay a une histoire à Augusta, ayant mené le peloton le dernier jour de 2019 avant qu’une mauvaise finition n’entrave ses chances. S’il peut rester propre le week-end, il est assez long et son jeu court est de haut niveau pour repartir avec une victoire.

Que diriez-vous du vainqueur 2020 Dustin Johnson? Il a peut-être une 2021 calme jusqu’à présent, mais vous ne pouvez jamais compter le numéro un mondial. Parlant des vainqueurs précédents, Jordan Spieth semble avoir retrouvé sa forme avec une victoire opportune au Texas la semaine dernière.

Le gagnant 2015 pourrait-il rejoindre le champion de l’année dernière dans votre équipe cette année?

