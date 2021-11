European Tour 2022 renommé DP World Tour

Dès l’année prochaine, le Tournée européenne change de nom et s’appellera DP World Tour. L’annonce a eu lieu à Dubaï et c’est un grand pari de l’un des principaux sponsors du circuit.

DP World, qui a donné son nom au tournoi qui sert d’événement final de la saison sur l’European Tour, est une filiale de Dubai World, une holding détenue par l’État de Dubaï aux Émirats arabes unis.

L’annonce que l’European Tour, à l’occasion de son 50e anniversaire, changera son nom en DP World Tour, représente un accord historique en termes de partenariats sportifs mondiaux, avec l’engagement de DP World à développer le circuit à travers tous les sens dans le monde entier.

Le prize pool total du circuit dépassera pour la première fois les 200 millions de dollars, avec une bourse minimale de 2 millions de dollars pour tous les tournois qualificatifs et sanctionnés par le DP World Tour. Le calendrier du circuit comprendra un minimum de 47 tournois dans 27 pays différents, dont de nouveaux événements aux Émirats arabes unis, au Japon, en Afrique du Sud et en Belgique et une série Rolex avec cinq événements : Abu Dhabi HSBC Championship, Dubai Desert Classic, Genesis Scottish Open , BMW PGA Championship et DP World Tour Championship avec lesquels la saison se termine.

Pour la première fois, il comportera également trois tournois organisés avec l’US PGA Tour – le Genesis Scottish Open susmentionné, ainsi que le championnat Barbasol et le championnat Barracuda qui se déroulent aux États-Unis – en raison de l’alliance stratégique. entre deux grands circuits de golf professionnel masculin.

L’association de DP World avec l’European Tour dure depuis plus d’une décennie, devenant pour la première fois partenaire de la finale du Course à Dubaï de la tournée européenne dans le Jumeirah Golf Estates en 2009, avant que l’événement Rolex Series ne soit renommé Championnat du monde DP en 2012. C’est cette année-là que DP World est devenu le partenaire titre du tournoi.

DP World est ensuite devenu partenaire officiel de l’European Tour en 2015, et deviendra désormais le partenaire titre officiel du Tour dès le début de la La saison 2022, qui débute avec l’Open de Johannesburg en Afrique du Sud, du 22 au 25 novembre.

La grande finale du circuit, le DP World Tour Championship, proposera un prize pool record de 10 millions de dollars en 2022. Ce sera le dernier tournoi des Rolex Series 2022 et le premier événement du circuit européen en dehors du Grand Chelem et du WGC à offrir un prize pool à huit chiffres.

Voici le programme du DP World Tour 2022

