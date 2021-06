Euros 2020 : Pourquoi Rod Stewart soutient-il l’Ecosse ?

Sir Rod encouragera l’Écosse à Wembley (Photo : Oscar Gonzalez/NurPhoto via .)

L’Écosse compte de nombreux supporters de renom pour son match de l’Euro 2020 contre l’Angleterre aujourd’hui, mais le haut du classement est Sir Rod Stewart.

Le chanteur de Da Ya Think I’m Sexy est un membre dévoué de la Tartan Army et sera à Wembley ce soir pour voir son équipe bien-aimée affronter l’Angleterre.

Cependant, certains peuvent être confus quant à la raison pour laquelle Sir Rod est un si grand partisan de l’Écosse alors qu’il est anglais.

La star est née à Highgate, au nord de Londres, et a grandi dans la capitale.

Eh bien, tout est dû à son père Robert, qui était écossais. Lui et sa femme Elsie, qui était anglaise, ont vécu en Écosse et y ont accueilli leurs quatre premiers enfants, avant de déménager à Londres, où leur plus jeune fils Rod est né.

S’adressant auparavant au Herald, Sir Rod a expliqué qu’il avait grandi en soutenant la nation de son père ainsi que le Celtic, et ses propres fils ont emboîté le pas en déclarant: ” Ce sont des supporters de football écossais, ils soutiennent l’Écosse au rugby et sont des fans du Celtic. Ils sont conscients du sang de tartan qu’ils contiennent.

Sir Rod était “sur la lune” lorsque l’Ecosse s’est qualifiée pour l’Euro – son premier tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1998 – lors d’une séance de tirs au but contre la Serbie, mais a admis aujourd’hui que ce serait une “montée difficile” pour l’équipe de Steve Clarke. pour s’assurer une victoire sur l’Angleterre.



Le père du chanteur était écossais (Photo : Shaun Botterill/.)

L’homme de 76 ans a déclaré à BBC Breakfast: ” Je regarde ces matchs depuis que j’ai 14 ans, en Angleterre et en Écosse, et j’ai eu le cœur brisé tant de fois.

« J’adorerais voir les Écossais gagner. Ce sera une montée difficile, mais gagner ou perdre, tant qu’ils nous rendent fiers.

«C’est un jour sérieux, je suis l’écossais cockney, et nous prenons ce match extrêmement au sérieux contre le vieil ennemi. Je suis très passionné. En fait, je vais y aller, j’ai une boîte pour six, ça m’a coûté un bras et une jambe, j’ai dû vendre la maison pour l’acheter.

“J’emmène mes deux fils et trois de mes meilleurs amis qui sont tous des supporters écossais, nous allons juste espérer le meilleur.”

Offrant sa prédiction finale pour le score, il a déclaré: “Un nul en Écosse et je mourrai en homme heureux.”

Réfléchissant à son souvenir préféré d’un match Angleterre-Écosse, il a déclaré: “Le plus célèbre a eu lieu en 1977 lorsque l’Écosse a battu l’Angleterre avec l’invasion du terrain. Mon père était à côté de moi, j’ai dit : “Papa, je vais descendre sur le terrain.” Il a dit: “Non, vous ne l’êtes pas.” J’ai dit: “Oui, je le suis.”



L’Ecosse affronte l’Angleterre ce soir (Photo: PA)

Plus : Euro 2020



«Je suis arrivé sur le côté du terrain et j’avais un tammy (chapeau). Le policier a dit: “Tu ne vas pas là-bas”, et j’ai enlevé mon chapeau et il savait qui c’était, et il a dit: “Vas-y alors”, alors je faisais partie de cette invasion de terrain, vilain garçon.’

Sir Rod, qui a enregistré une version de Que Sera Sera pour la campagne écossaise de Coupe du monde 1978, ainsi que Purple Heather avec l’équipe d’Écosse pour l’Euro 96, a déclaré qu’il sauterait sur l’occasion d’enregistrer un autre hymne de football.

Il a déclaré: «J’adorerais, si on me le demandait, je le ferais. Nous n’avons pas besoin d’une chanson pour le moment car nous sommes déjà en finale. Mais pour la Coupe du monde, si on me demandait d’en faire une, j’adorerais en faire une.’

L’Ecosse contre l’Angleterre débutera à 20 heures à Wembley.

