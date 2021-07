Euros 2020 : Vous pouvez proposer avec une bague du drapeau de l’Angleterre en diamant et rubis

Prêt à poser la question ? (Photo : Metro.co.uk)

Pour tous ceux qui cherchent à montrer leur joie de voir l’Angleterre se qualifier pour la finale de l’Euro 2020 et leur amour pour leur partenaire en même temps, nous pourrions bien avoir la bague de fiançailles pour vous.

Est-ce que vous et votre partenaire chantez Three Lions depuis juin ?

Votre partenaire aime-t-il plus que tout l’équipe d’Angleterre (sauf vous, bien sûr) ?

Aimez-vous vraiment les croix et les couleurs rouge et blanc ?

Si vous avez répondu oui à tout ou partie de ce qui précède, cela pourrait être la bague de fiançailles que vous recherchiez.

Pour aider à célébrer l’Angleterre atteignant sa première grande finale depuis 1966, les bijoutiers de Steven Stone offrent aux super-fans anglais la chance de proposer une bague de fiançailles avec le drapeau de St George.



Ça rentre à la maison (Photo : Steven Stone)

Les bagues comportent 11 rubis de taille carrée, qui forment la croix rouge, et des diamants blancs ronds pour les quatre coins blancs du drapeau.

Vous pouvez choisir de le placer sur une bande d’or jaune, blanc ou rose, et vous pouvez choisir entre des pierres précieuses cultivées en laboratoire ou naturelles pour le drapeau.

Ils sont fabriqués sur mesure et les prix des bagues avec des pierres naturelles commencent à partir de 2 250 £.



Magnifique (Photo : Steven Stone)

Le créateur de bijoux Max Stone a déclaré: “L’Angleterre atteindre la finale des Championnats d’Europe de l’UEFA est un moment monumental, et nous avons conçu cette bague pour aider les couples à faire de cette occasion une occasion qu’ils chériront pour toujours, quel que soit le score de football.

“L’esprit sera au rendez-vous dimanche, alors pourquoi ne pas organiser une autre célébration et partager votre proposition avec vos amis, votre famille et toute l’équipe d’Angleterre ?”

Intéressé?

Vous pouvez mettre la main sur cette bague unique en vous rendant sur le site de Steven Stone.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk

