Euros Round of 16 Day 3: Diffusion en direct, fil de l’heure du jeu, comment regarder

C’est l’avant-dernière journée des huitièmes de finale, et il ne reste plus beaucoup de matchs à l’Euro. Quelques équipes ont déjà réservé leurs places en quarts, mais il n’y a toujours pas de favori clair pour le tournoi.

L’Espagne et la France étaient toutes deux recherchées pour le titre par les commentateurs et les experts, mais les deux équipes ont eu une campagne terne jusqu’à présent cet été. Le Ro16 pourrait être un moment décisif pour eux, car leurs adversaires ne sont pas dupes. Verrons-nous des bouleversements ce soir?

Croatie vs Espagne

Emplacement: Stade Parken, Copenhague, Danemark

Temps: 18h00 CEST

Télévision/diffusion : ESPN+, Trouvez votre pays

France vs Suisse

Emplacement: Arène nationale, Bucarest, Roumanie

Temps: 21h00 CEST

Télévision/diffusion : ESPN+, Trouvez votre pays

