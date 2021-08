Eurosport India acquiert les droits de diffusion des Jeux Paralympiques d’été de Tokyo 2020

Le Comité paralympique indien et Eurosport India ont une vision commune d’aider les para-athlètes à gagner en visibilité

Eurosport India a obtenu les droits de diffusion des Jeux Paralympiques d’été de Tokyo 2020. Il a obtenu les droits de diffusion en direct, de diffusion différée et de temps forts lors d’événements clés, a déclaré mercredi Eurosport India. Les Jeux Paralympiques se dérouleront du 24 août au 5 septembre. Eurosport India et le Comité Paralympique de l’Inde ont une vision commune d’aider les para-athlètes à gagner en visibilité parmi les communautés sportives indiennes passionnées, Vijay Rajput, vice-président senior – ventes affiliées et la distribution des produits, les ventes et la distribution Asie-Inde, Discovery Inc. et la tête d’Eurosport India, ont déclaré.

« Il s’agit d’un événement marquant dans la courte vie d’Eurosport India. Eurosport est le foyer des Jeux olympiques en Europe et notre association avec les Jeux paralympiques d’été de Tokyo 2020 sera la première étape vers un voyage similaire en Inde », a ajouté Rajput.

La couverture localisée des Jeux Paralympiques par Eurosport inclut également discovery+. Alors qu’Eurosport India est le partenaire exclusif de la télévision payante dans les pays de la SAARC, ce sera la première fois qu’Eurosport diffusera un événement multisports mondial en Inde.

Au bord d’un mouvement sportif national historique, les para-sportifs indiens sont inspirés pour gagner la gloire et la fierté du pays lors des prochains Jeux paralympiques de Tokyo 2020, a déclaré Gursharan Singh, secrétaire général du Comité paralympique de l’Inde. « Les masses indiennes du monde entier devraient pouvoir profiter de la performance triomphale de nos étoiles paralympiques. Eurosport sera notre partenaire de diffusion médiatique officiel pour partager la retransmission en direct passionnante de minute en minute dudit plus grand événement parasportif », a-t-il ajouté.

Alors que l’Inde alignera son plus grand contingent de tous les temps cette année avec 54 athlètes paralympiques participant dans neuf disciplines sportives, le badminton fera ses débuts aux Jeux paralympiques d’été de Tokyo 2020 avec de nombreux navetteurs indiens.

