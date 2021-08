Eurosport India fait appel à John Abraham en tant qu’ambassadeur de la marque MotoGP

La campagne comportera un plan promotionnel complet sur toutes les plateformes, y compris la radio, la publicité hors domicile et le numérique.

Eurosport India et discovery+ ont renforcé leur présence dans leur programmation de sports mécaniques en intégrant John Abraham, en tant qu’ambassadeur indien de leur propriété phare du sport automobile – MotoGP. John Abraham fera la promotion du MotoGP auprès d’un public plus large en Inde comme son visage à travers la campagne d’Eurosport « MotoGP, Race Lagate Hai ». Le réseau Discovery a toujours cru à la création de communautés passionnées et le recrutement de John Abraham en tant qu’ambassadeur indien du MotoGP n’est qu’un pas dans cette direction, a déclaré Megha Tata, directrice générale – Asie du Sud, Discovery Inc. « Le sport automobile a encore beaucoup de chemin à parcourir en tant que sport grand public en Inde et nous ne pouvions pas trouver de meilleur fan de MotoGP que John Abraham lui-même qui pourrait se joindre à nous pour faire encourager les passionnés de sport automobile à soutenir leur pilote préféré », a-t-elle déclaré. ajoutée.

Eurosport India dispose actuellement d’une bibliothèque de programmes mondiaux de sports mécaniques pour les fans indiens de sports mécaniques avec des propriétés telles que le championnat FIA de Formule 2, les séries W, Nascar, les séries Indycar et les courses Bennetts British Superbike. Eurosport India et discovery+ ont les droits de diffusion LIVE et exclusifs pour les trois catégories de premier plan, à savoir : Moto 2, Moto 3 et Moto GP pour leur public indien.

“Grâce à cette association, non seulement je pourrai montrer mon amour pour le MotoGP à tous les fans de sports mécaniques, mais aussi aider de nombreux autres à comprendre les subtiles nuances d’un sport hautement technique et axé sur les compétences”, a déclaré John Abraham.

L’Inde est connue pour son amour pour les motos et a fortement évolué en tant que marché fort pour les superbikes et le marché des deux-roues de plus de 500 CC au fil des ans, ce qui a permis à la R15 de Yamaha de participer en tant que sponsor co-présentateur pour sa diffusion en Inde. La campagne comportera un plan promotionnel complet sur toutes les plateformes, y compris la radio, la publicité extérieure et le numérique. Les médias numériques et sociaux seront les principaux moteurs pour créer des conversations et faire le buzz grâce à des vidéos de contenu intéressantes avec John Abraham

“Grâce à la campagne” MotoGP, Race Lagate Hain “, nous, à Eurosport India, avec le fan de MotoGP John Abraham, visons à étendre la portée des sports mécaniques à travers le pays, alimentant également plus de conversations sur le frisson et la compétitivité du sport. ” Vijay Rajput, vice-président senior – ventes affiliées et distribution de produits, Ventes et distribution Asie – Inde, Discovery Inc. et directeur, Eurosport Inde, a noté.

Lire aussi : Les Gaming Centers espèrent une résurgence du sentiment positif

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.