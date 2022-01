Eurosport India remporte les droits de diffusion de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC

Eurosport India, la marque sportive de Discovery Network, a annoncé vendredi l’acquisition des droits de diffusion de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2022. Eurosport India a obtenu les droits de diffusion de la télévision payante pour le marché indien de Football Sports Development Limited (FSDL) qui détient les droits médias pour toutes les compétitions de la Confédération asiatique de football (AFC) dans la région du sous-continent indien jusqu’en 2024. L’Inde accueillera la 20e édition de l’Asia’s tournoi de football féminin phare entre le 20 janvier 2022 et le 6 février 2022.

La Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2022 se déroulera sur trois sites en Inde avec un total de 12 équipes réparties en trois groupes, en lice pour le titre convoité. L’Inde, pays hôte, est classée dans le groupe A, avec la RP Chine, le Taipei chinois et la RI d’Iran.

Le tournoi débutera sous la forme d’un tournoi à la ronde où chaque équipe affrontera les trois autres équipes du groupe pour s’assurer une place en quart de finale qui se tiendra le 30 janvier 2022. Les demi-finales et les finales se joueront en février. 3 et 6 février 2022 respectivement. Le championnat servira également d’étape finale de qualification asiatique pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023, selon un communiqué officiel.

Eurosport India offre au public une couverture locale de certaines des plus grandes ligues du football mondial, notamment l’Eredivisie des Pays-Bas et la Major League Soccer (MLS) des États-Unis. Il a également permis aux fans de football indiens d’encourager leur équipe nationale lors des matchs amicaux de la FIFA et du championnat de la Fédération de football d’Asie du Sud (SAFF), ainsi que de diffuser la saison inaugurale du championnat des clubs de futsal des héros. Eurosport India abrite également d’autres propriétés sportives telles que l’Euro League, le MotoGP, la Formule 2, la All Elite Wrestling, le PFL, le PGA Tour, l’Asian Tour, l’ATP Cup, entre autres.

