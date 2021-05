Eurostar furie: la société est partie avec un «goût amer dans la bouche» suite à un renoncement au sauvetage au Royaume-Uni | UK | Nouvelles

Les services d’Eurostar ne reviendront pas aux niveaux d’avant la pandémie avant quatre ans, selon des rapports aujourd’hui. Le coup dur à long terme pour le service pourrait coûter des milliards aux contribuables britanniques, car un accord juridique complexe signifie que le propriétaire de la ligne à grande vitesse peut facturer la perte de revenu au Trésor public. Eurostar n’effectue actuellement qu’un seul service par jour, mais il prévoit d’augmenter progressivement ses opérations.

En mars de l’année prochaine, il atteindra 50% des niveaux d’avant la crise, mais ce ne sera qu’en 2025 que le nombre de trains atteindra les niveaux observés pour la dernière fois avant la pandémie.

Eurostar a été sauvé par les prêteurs et le gouvernement français pendant la pandémie, mais le gouvernement britannique a refusé de l’aider.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré en février que la société “n’était pas à nous de sauver” car il refusait d’accepter un fonds de soutien.

Oliver Gill du Telegraph, correspondant principal des affaires, a rapporté cette semaine que cela “laissait un goût amer dans la bouche d’Eurostar et de ses actionnaires”.

L’un des principaux griefs de la société était le fait que des milliards de prêts et de garanties ont été accordés à des sociétés comme Rolls-Royce, British Airways et easyJet.

Dans l’ensemble, les propriétaires d’Eurostar ont injecté 50 millions de livres sterling et 200 millions de livres de dettes ont été restructurées. Le montant total injecté par les actionnaires depuis le début de la pandémie est de 415 millions de livres sterling.

En 2020, Eurostar a connu une année difficile.

Il a transporté 11 millions de passagers en 2019, mais a vu sa coutume diminuer de 95% alors que la pandémie de coronavirus restreignait les voyages.

Le professeur Iain Begg de la London School of Economics a déclaré à Express.co.uk plus tôt ce mois-ci que le Royaume-Uni n’avait “aucune obligation” d’aider Eurostar étant donné qu’il n’était plus partie prenante.

Cependant, il a ajouté que contribuer à l’avenir à long terme d’Eurostar pourrait être dans l’intérêt du Royaume-Uni.

Il a déclaré: “Il y a deux aspects à cela – le premier est de savoir s’il y a une obligation ou un intérêt à soutenir Eurostar.

«Il n’y a pas d’obligation dans le sens où il s’agit d’une société détenue par les chemins de fer français et belges ainsi que par un hedge fund au Canada, mais cela peut être dans l’intérêt de la Grande-Bretagne parce que les Britanniques trouvent le service souhaitable.

“La question suivante est de savoir si elle n’est pas sauvée, est-ce que quelque chose le remplacera ou y aura-t-il une incertitude? Y aura-t-il un manque de connectivité entre le Royaume-Uni et le continent?”

“Je pense que le danger est qu’il pourrait y avoir un manque de décision qui rendrait les choses très difficiles.”

Le Royaume-Uni a vendu sa participation dans Eurostar en 2015 pour plus de 750 millions de livres sterling dans le cadre de ce que le chancelier de l’époque, George Osborne, a qualifié d ‘«accord fantastique».

Cependant, le professeur Begg pense que le Premier ministre Boris Johnson pourrait envisager un renversement de la situation – le rachat d’une participation dans Eurostar.

Il a déclaré: «Une question qui pourrait être posée est de savoir s’il existe un mécanisme de financement par lequel le contribuable britannique est protégé.

«Ou cela pourrait être un renversement de ce que David Cameron a fait en 2015, et prendre une nouvelle participation au capital.

«C’est peut-être l’option raisonnable à long terme pour les Britanniques, de renouveler leur propriété de l’entreprise.

«C’est une option, mais il n’y a pas d’options faciles dans ce domaine car il y aura un hurlement si l’argent des contribuables est utilisé pour soutenir une entreprise française.

“Je doute que les parieurs ordinaires soient exercés à ce sujet, mais c’est quelque chose que le gouvernement prendra en considération, presque certainement le calcul qui sera en cours est de savoir si les actionnaires devraient être censés prolonger leur soutien plus longtemps.”