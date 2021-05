Eurostar News: le Royaume-Uni signale un «changement d’avis» après un appel désespéré | Politique | Nouvelles

L’opérateur de train transmanche, qui assure des services entre Londres St Pancras et Paris, Bruxelles et Amsterdam, a transporté 11 millions de passagers en 2019. Mais Eurostar a dû faire face à une baisse de 95% de la demande en raison de la pandémie COVID-19 et exploite désormais un seul train une journée entre Londres et Paris et Amsterdam / Bruxelles.

Les chefs d’entreprise ont tenu des réunions avec des ministres britanniques au sujet d’un éventuel renflouement soutenu par l’État alors que l’opérateur ferroviaire à court d’argent fait face à un avenir financier incertain.

Alors que les ministres britanniques semblaient initialement rejeter les demandes de renflouement d’Eurostar et les exhortaient à demander l’aide du gouvernement français, cette publication comprend que les ministres pourraient commencer à regarder dans l’autre sens après leur dernière réunion le 12 avril.

Express.co.uk comprend également que la société a récemment conclu un accord avec des prêteurs pour refinancer des centaines de millions de livres de dettes.

Le ministre des Chemins de fer, Chris Heaton-Harris, a déclaré qu’Eurostar avait considérablement contribué à stimuler l’économie britannique.

Reconnaissant les avantages de l’opérateur pour la première fois en réponse à une question parlementaire écrite du député de Slough Tanmanjeet Dhesi, M. Heaton-Harris, a ajouté: «Le gouvernement continue de tenir des discussions régulières sur la situation financière d’Eurostar avec le gouvernement français, à la Niveaux ministériel et officiel.

«Les deux gouvernements reconnaissent que les services d’Eurostar apportent des avantages économiques significatifs pour le Royaume-Uni et la France et nous continuerons à travailler avec l’entreprise alors que nous travaillons à la reprise des voyages internationaux lorsque cela est sûr.

«Nous continuerons à collaborer avec Eurostar pour comprendre quel soutien ou quelles mesures supplémentaires la société, ses actionnaires et ses prêteurs prendront pour soutenir la société et relever ses défis financiers actuels.»

Les commentaires du ministre contrastent légèrement avec la position du secrétaire aux Transports, Grant Shapps, qui a déclaré qu’Eurostar n’était pas la société britannique à renflouer en février.

Mais un porte-parole de la société a souligné qu’ils n’avaient «aucun nouveau détail» sur un renflouement financier du gouvernement britannique.

Ils ont souligné que «les conversations étaient toujours en cours, ajoutant qu’il était« trop tôt pour prédire une reprise aux niveaux d’avant la pandémie ».

Des sources de Whitehall ont déclaré que le ministère des Transports «s’engageait activement» avec Eurostar, mais a souligné que «aucun accord» avait été convenu.

Eurostar est détenue majoritairement (55%) par la SNCF et fait face à des pertes allant jusqu’à 4,2 milliards de livres sterling en raison des restrictions de voyage strictes en France.

Le gouvernement britannique n’est plus impliqué dans l’opérateur cross-canal après que le Trésor a vendu sa participation de 40% à un consortium anglo-canadien pour 757,1 millions de livres sterling en 2015.