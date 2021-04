Eurostar news: Les Britanniques furieux devant la demande de la France de sauver la société ferroviaire – «A votre vélo Macron» | UK | Nouvelles

L’Eurostar « ne peut pas être autorisé à s’effondrer », déclare l’eurodéputé irlandais

Le gouvernement a insisté sur le fait que l’État français et d’autres actionnaires privés devraient intervenir pour sauver l’Eurostar de l’effondrement. L’Eurostar risque de faire faillite après avoir vu ses revenus chuter et le nombre de passagers s’écraser à 95% pendant la pandémie, les voyages étant souvent interdits entre le Royaume-Uni et la France au cours de l’année écoulée. Mais un responsable britannique a déclaré au Financial Times: «Le tunnel et le stock au pouvoir sont là.

«Quelqu’un les prendrait, même si l’entreprise allait au mur.

«Il n’y a aucun appétit pour les renflouer.»

La France détient une participation majoritaire de 55% dans la société Eurostar via le chemin de fer public SNCF et la Belgique de 5%, tandis que le Royaume-Uni a vendu sa propre participation dans la société de transport transmanche pour aider à rembourser les dettes de l’État.

Eurostar a des prêts totalisant 400 millions de livres sterling à échéance fin juin, et la société a exhorté le gouvernement à lui offrir des fonds de sauvetage.

Mais la France a rejeté un plaidoyer similaire, insistant sur le fait qu’il appartient à la Grande-Bretagne de sauver l’entreprise car son siège est situé à Londres.

Un haut responsable français a déclaré que le gouvernement d’Emmanuel Macron s’attendait également à ce que les actionnaires et les créanciers fassent un autre effort avant qu’une aide d’État ne soit rendue disponible.

Mais les Britanniques sont furieux à la suggestion des Français selon laquelle le Royaume-Uni devrait renflouer Eurostar.

Réagissant à notre histoire initiale, un lecteur d’Express.co.uk a déclaré: «Cela peut être nécessaire, mais ce n’est pas la responsabilité des contribuables britanniques de renflouer une entreprise d’État française (majoritaire).

«Nous ne faisons pas partie de l’UE et ne sommes pas responsables des entreprises françaises endettées.

« Notre gouvernement a raison. Si cette compagnie de chemin de fer est si importante pour les Français alors, que les Français la soutiennent.

« Si une entreprise britannique souhaite l’acheter ou la soutenir, c’est bien, mais pas nos impôts merci. »

Une deuxième personne a écrit: «Les Français sont sur une autre planète!

« Ils passent littéralement tout leur temps à attaquer et à rabaisser le Royaume-Uni et s’attendent à ce que le Royaume-Uni finance les plans d’expansion d’une entreprise française en Espagne. »

Un autre lecteur d’Express.co.uk a commenté: Le comportement de Macron en tant que principal instigateur de la haine envers le Royaume-Uni est peu susceptible de persuader les contribuables de ce pays de soutenir Eurostar.

« Sur ton vélo Macron! »

Une quatrième personne a ajouté: « Laissez-le couler! » Ce sera un autre échec français à ajouter à la liste de Macron.

Eurostar et le Royaume-Uni ont discuté d’un éventuel prêt garanti par l’État de 60 millions de livres sterling pour aider Eurostar à survivre à la pandémie de coronavirus.

Mais aucune discussion politique de haut niveau entre la France et la Grande-Bretagne n’a eu lieu jusqu’à présent pour discuter du sauvetage de l’entreprise.

Les actionnaires de l’entreprise, dont la caisse de retraite canadienne Caisse de dépôt et placement du Québec et Hermes Infrastructure, ont jusqu’à présent injecté plus de 170 millions de livres sterling pendant la pandémie.

Le mois dernier, la SNCF a averti Eurostar aurait besoin de nouveaux fonds dans «des semaines et non des mois» pour survivre à la crise de trésorerie imminente.

Le directeur général de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a déclaré: «Nous nous rapprochons du moment où Eurostar aura de réels problèmes de trésorerie… d’ici le mois prochain, nous devons conclure ces discussions.

«Nous espérons que cela prendra des semaines car la situation financière va être très difficile fin mai, début juin.

«L’Eurostar est encore plus important après le Brexit. Cela vaut le coût de se battre pour Eurostar. Eurostar est stratégique, c’est géopolitique. »

Une source proche d’Eurostar a également déclaré récemment: «Eurostar a fourni un service minimum jusqu’à présent, il est déjà au point de rupture.

«Si le financement n’est pas mis en place et que de nouvelles mesures limitent les déplacements, nous pourrions ressentir le pincement de la faillite plus tard cette année.»