Eurovision: les Européens amers se moquent des Britanniques et du Brexit – “Personne ne soutient le Royaume-Uni ignorant!” | Politique | Nouvelles

Plus de sept millions de personnes au Royaume-Uni ont regardé James Newman marquer zéro point lors de la finale du Concours Eurovision de la chanson. Les Brexiteers au Royaume-Uni ont attribué la perte décevante à la volonté de l’UE de punir la Grande-Bretagne pour le Brexit.

Et les Européens n’ont pas tardé à confirmer la théorie lorsqu’ils se sont tournés vers Twitter pour se moquer du Royaume-Uni.

Une personne a déclaré: “Coïncidence: le Royaume-Uni a obtenu exactement le même nombre de voix à l’Eurovision que le nombre d’avantages du Brexit”.

Un utilisateur grec de Twitter a ajouté: “Haha! Le Brexit joue enfin au ballon en plus d’AstraZeneca et avec l’Eurovision!”

Et un autre: “Eh bien, ils ont demandé un Brexit de style norvégien, alors ils ont obtenu ce qu’ils voulaient.

“Norvège points nul. Royaume-Uni points nul.”

Un utilisateur espagnol a déclaré: “Il n’y a personne pour soutenir le Royaume-Uni, point final, c’est une société raciste et ignorante avec tout ce que cela implique, et le Brexit ne fait que le confirmer.”

Quelqu’un en Italie, le pays qui a remporté le concours, a écrit: «Hier à l’Eurovision, la Grande-Bretagne n’a même pas obtenu de vote.

“Pas un seul!

“C’est sans aucun doute un signal très clair, bien mérité et très juste. #Brexitdisaster.”

Le concours, qui s’est tenu à Rotterdam, aux Pays-Bas, après l’annulation du spectacle en 2020, a été remporté par l’Italie avec le groupe de rock Maneskin, Zitti E Buoni.

Quelque 7,4 millions de personnes ont regardé la compétition sur BBC One, donnant à la chaîne une part d’audience de 48,5%.

C’était la plus grande audience du jour au lendemain pour une finale de l’Eurovision depuis 2014.

Newman a pris sa défaite dans la bonne humeur, buvant une bière et se levant sous les applaudissements du public en direct dans l’arène.

Le chanteur, qui est le frère aîné de la pop star John Newman, avait espéré séduire les téléspectateurs avec son interprétation du morceau optimiste Embers, inspiré par la fin du verrouillage.

Il s’est produit devant une foule de 3500 fans à l’aréna Ahoy.

Le Royaume-Uni n’est pas étranger au bas du classement de l’Eurovision et est arrivé à la dernière place en 2019 avec Bigger Than Us de Michael Rice.

Sur scène après la victoire du groupe, le chanteur de Maneskin Damiano David a crié dans le micro: “Nous voulions juste dire à toute l’Europe, au monde entier, le rock and roll ne meurt jamais.”