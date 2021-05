Eurovision: les Européens continuent de se moquer du Brexit Grande-Bretagne à propos de l’Eurovision | Politique | Nouvelles

Plus de sept millions de personnes au Royaume-Uni ont regardé James Newman marquer zéro point lors de la finale du Concours Eurovision de la chanson. Les Brexiteers au Royaume-Uni ont attribué la perte décevante à la volonté de l’UE de punir la Grande-Bretagne pour le Brexit.

Les Européens se sont rapidement tournés vers Twitter pour se moquer de la Grande-Bretagne, beaucoup affirmant que les points nuls représentent le “même montant d’avantages” du Brexit.

Une personne a déclaré: “Le Royaume-Uni a obtenu ZERO points de la part de toute l’Europe et de l’Australie, ce qui représente exactement le même montant d’avantages que le Brexit … Point nul!”

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré que le Brexit «frappait» le Royaume-Uni «durement».

D’autres se sont moqués de la décision de la Grande-Bretagne de quitter l’UE, une personne disant: “Désolé, le Royaume-Uni, nous vous aurions donné des points.

Piers Morgan a tweeté: “Le Royaume-Uni n’a pas obtenu de ‘points nuls’ au Concours Eurovision de la chanson à cause d’une sinistre vengeance pour le Brexit.

“Nous avons eu des ‘points nuls’ parce que nous avions une chanson de merde, interprétée par un chanteur de merde qui a donné une performance de merde. Fin.”

Une autre personne a riposté: «Pourquoi les déménageurs prétendent-ils que le Royaume-Uni se porte mal à l’Eurovision est le résultat du Brexit.

“Imaginez que votre seule défense de la raison pour laquelle le Royaume-Uni aurait dû rester dans l’UE est sur un concours de chanson. Raisable.”

Quelqu’un d’autre s’est moqué de la façon dont le Royaume-Uni “a très bien réussi à l’Eurovision avant le Brexit”.

Un autre utilisateur de Twitter a ajouté: “Cela n’a rien à voir avec le Brexit.

“Cela a tout à voir avec l’héritage musical du Royaume-Uni et le fait que nous ne semblons pas faire assez d’efforts. C’est tout!”

Le concours, qui s’est tenu à Rotterdam, aux Pays-Bas, après l’annulation du spectacle en 2020, a été remporté par l’Italie avec le groupe de rock Maneskin, Zitti E Buoni.

Quelque 7,4 millions de personnes ont regardé la compétition sur BBC One, donnant à la chaîne une part d’audience de 48,5%.

C’était la plus grande audience du jour au lendemain pour une finale de l’Eurovision depuis 2014.

Le Royaume-Uni n’est pas étranger au bas du classement de l’Eurovision et est arrivé à la dernière place en 2019 avec Bigger Than Us de Michael Rice.