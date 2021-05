Le concours, qui s’est tenu à Rotterdam, aux Pays-Bas, après l’annulation du spectacle en 2020, a été remporté par l’Italie avec le groupe de rock Maneskin, Zitti E Buoni. L’espoir britannique James Newman n’a marqué aucun point lors du vote du jury et du vote du public, la seule entrée à le faire mal.

Le Royaume-Uni n’est pas étranger au bas du classement de l’Eurovision et est arrivé à la dernière place en 2019 avec Bigger Than Us de Michael Rice.

Cependant, la dernière fois que le Royaume-Uni n’a marqué aucun point, c’était en 2003, lorsque Cry Baby, écrit et composé par Martin Isherwood, était l’entrée du Royaume-Uni.

Londres et Édimbourg affirment que la défaite a été influencée par le Brexit, certains Européens ayant le sentiment que le Royaume-Uni est un «pays extérieur».

Une source du gouvernement britannique a déclaré à cette publication: «Cela ressemble certainement à une forme de remboursement du Brexit de la part de nombreux de nos voisins européens.

«C’est notre pire performance depuis 2003, c’est quelque chose sur lequel nous réfléchissons.»

Le Parti national écossais d’Édimbourg a également déclaré que la défaite pourrait être identifiée sur le Brexit.

Une source de haut niveau du parti a ajouté: «Il semble que Boris et ses conservateurs du Brexiteer reviennent nous hanter, nous nous sentons comme des étrangers.

«Les Européens se détournent du Royaume-Uni, mais dans une Écosse indépendante, nous serons résolument européens.»

Le venu britannique est le frère aîné de la pop star John Newman, qui espérait séduire les téléspectateurs avec son interprétation du morceau optimiste Embers, inspiré par la fin du verrouillage.

Il s’est produit devant une foule de 3500 fans à l’Ahoy Arena.

On ne sait pas vraiment combien le Royaume-Uni a payé pour participer à l’Eurovision ces dernières années, les données les plus récentes de l’institut Adam Smith révélant que la BBC avait versé 310000 £ en 2012 à l’Union européenne de radiodiffusion (UER).

Toutes les contributions des radiodiffuseurs participants de l’UER sont ensuite additionnées pour aider à financer l’émission.

L’année dernière, le coût du spectacle était de 6,2 millions d’euros (5,3 millions de livres sterling) combinés, chaque pays payant un montant différent en fonction de la taille de son économie.

