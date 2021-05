Eurovision: Rejoiner Campbell saisit le flop du Royaume-Uni à l’Eurovision pour frapper au Brexit | Politique | Nouvelles

L’ancien spin doctor travailliste sous le gouvernement de Tony Blair a semblé suggérer que le Royaume-Uni était arrivé dernier au Concours Eurovision de la chanson en raison de la décision des Britanniques de quitter l’UE.

Dans un tweet court et piquant, M. Campbell a écrit: “Null points … Global Britain …”

Mais le message amer s’est retourné contre lui lorsque les Brexiteers et les Remainers ont ridiculisé le politicien travailliste.

Un Brexiteer a répondu: “Si l’obtention de zéro points pour l’Eurovision est la plus grande crise, je la prendrai pour la libération d’une Commission européenne non élue et un programme de vaccination réussi qui ne se serait pas produit si nous étions toujours dans l’UE.”

Et un autre: “Exactement, s’il s’agissait d’un concours mondial de chanson, nous aurions obtenu quelques points, car c’est un concours européen, et ils nous détestent, nous n’en obtenons aucun. Comprenez-vous maintenant pourquoi nous avons voté pour la permission?”

Un utilisateur a ajouté: “Presque toutes les chansons sont chantées en anglais et tout le spectacle est anglophone … Fairly Global ouais …”

Certains se sont moqués hilarement de M. Campbell.

Une personne a écrit: “Oh non, nous n’avons obtenu aucun point dans un concours de chant, que ferons-nous? Je sais, nous continuerons avec les meilleurs progrès de la vaccination en Europe et oublierons ce désordre désolé d’un spectacle.”

Et un autre: “Ouais, je peux voir que le Brexit est inversé maintenant parce que nous avons obtenu zéro point dans un concours de chant qui est des décennies après sa date de vente …..

“Mais à part ça, c’est une fusion valide.”

LIRE LA SUITE: “Personne ne soutient les Britanniques ignorants!” Les Européens amers se moquent du Brexit

D’autres ont rapidement souligné que le Royaume-Uni était arrivé dernier à la compétition plusieurs fois avant cette année.

La première fois en 2003, lorsque Tony Blair était Premier ministre et M. Campbell son conseiller.

Faisant référence à la décision de Tony Blair d’envoyer des troupes britanniques en Irak, un utilisateur de Twitter a fustigé: «La dernière fois que le Royaume-Uni a marqué des points nuls? 2003.

“Qui était en charge à l’époque et quelle action impopulaire le gouvernement britannique avait-il entreprise?”

Plus de sept millions de personnes au Royaume-Uni ont regardé James Newman marquer zéro point lors de la finale du Concours Eurovision de la chanson.

Ce fut une soirée décevante pour l’espoir britannique, qui était le seul candidat à avoir marqué zéro point lors du vote du jury et du vote du public, en bas du classement.

Le concours, qui s’est tenu à Rotterdam, aux Pays-Bas, après l’annulation du spectacle en 2020, a été remporté par l’Italie avec le groupe de rock Maneskin, Zitti E Buoni.

Quelque 7,4 millions de personnes ont regardé la compétition sur BBC One, donnant à la chaîne une part d’audience de 48,5%.

C’était la plus grande audience du jour au lendemain pour une finale de l’Eurovision depuis 2014.

Newman a pris sa défaite dans la bonne humeur, buvant une bière et se levant sous les applaudissements du public en direct dans l’arène.

Le chanteur, qui est le frère aîné de la pop star John Newman, avait espéré séduire les téléspectateurs avec son interprétation du morceau optimiste Embers, inspiré par la fin du verrouillage.

Il s’est produit devant une foule de 3500 fans à l’aréna Ahoy.

Le Royaume-Uni n’est pas étranger au bas du classement de l’Eurovision et est arrivé à la dernière place en 2019 avec Bigger Than Us de Michael Rice.

Sur scène après la victoire du groupe, le chanteur de Maneskin Damiano David a crié dans le micro: “Nous voulions juste dire à toute l’Europe, au monde entier, le rock and roll ne meurt jamais.”