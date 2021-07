EURt disponible sur Bitstamp ⋆ Crypto nouveaux médias

Tether a annoncé que son stablecoin ancré en euros, EURt, sera disponible sur l’échange Bitstamp.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les jetons #Tether $EURt seront disponibles sur @Bitstamp 🎉 Le stablecoin adossé à l’euro fournira un moyen liquide, stable et fiable d’obtenir une exposition à la monnaie unique européenne aux utilisateurs de Bitstamp⬇️https://t.co/4EWhCzavCr pic.twitter.com/wL9WKAn76J – Tether (@Tether_to) 21 juillet 2021

Bitstamp est un échange de crypto, qui a été fondé en 2011 en tant qu’alternative européenne au Mt.Gox alors dominant, qui était basé au Japon et desservait également le marché américain en particulier.

Elle a son siège au Luxembourg, avec des opérations au Royaume-Uni, et permet la négociation de bitcoins et d’autres crypto-monnaies dans des devises fiduciaires telles que l’EUR, la GBP et l’USD, ou dans des pièces stables telles que l’USDT, l’USDC et la PAX. Ceux-ci seront désormais rejoints par EURt, qui permettra le commerce de crypto-monnaies dans un stablecoin indexé sur la valeur de l’euro.

Selon les données publiées sur le site officiel de Tether, seuls 40 millions de jetons EURt ont été émis à ce jour, contre 62 milliards de tokens USDt, en partie parce qu’il s’agit d’un token relativement jeune.

Chaque jeton EURt a et aura toujours plus ou moins la valeur de 1 €.

EURt sur Bitstamp

La nouvelle a été publiée aujourd’hui et pour l’instant, les nouvelles paires de trading EURt n’ont pas encore été lancées en bourse. Cependant, cela devrait être une question de jours, voire d’heures.

Chef de produit de Bitstamp, Miha Vidmar, affirme que l’accès à EURt permettra aux utilisateurs de l’échange de gagner du temps et de l’argent, sans réduire leur pouvoir d’achat.

Jusqu’à présent, les personnes qui voulaient échanger des cryptos contre des stablecoins ne pouvaient pas le faire en euros, donc s’il s’agissait d’utilisateurs européens qui voulaient encaisser en euros, par exemple, ils devraient vendre les stablecoins avant de pouvoir les retirer. Désormais, ils peuvent simplement échanger des EURt contre des euros ou retirer directement des EURt.

Presque tous les jetons EURt émis à ce jour ont été émis sur la blockchain Ethereum, tandis qu’un très petit nombre a été émis sur Omni. Aucun n’a encore été émis sur Tron ou toute autre blockchain.

Il est à noter que le principal concurrent d’EURt, Stasis Euro (EURS), a encore de faibles volumes d’échanges, principalement concentrés sur le DEX 1inch, et en partie sur la Cryptologie. En d’autres termes, à ce jour, il n’est pas largement utilisé sur un grand échange centralisé.

Bitstamp, en revanche, fait partie des 35 meilleurs échanges cryptographiques au monde en volume d’échanges, devant, par exemple, Uniswap, le premier DEX au monde.