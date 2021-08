EV News domine les gros titres | Place des investisseurs

L’actualité des véhicules électriques (VE) a fait la une des journaux ces dernières semaines. Entre le nouveau décret exécutif du président Joe Biden sur les véhicules électriques, la flambée des ventes de véhicules électriques en Chine et NIO (NYSE :NIO) les dernières annonces de résultats, il y a pas mal de choses à dire en ce moment. Alors, plongeons dedans.

Source : nrqemi / Shutterstock.com

Le président Biden a déclaré la semaine dernière qu’il prévoyait de réduire les émissions de gaz à effet de serre en exigeant que la moitié de tous les nouveaux véhicules vendus en 2030 soient électriques. Plusieurs grands constructeurs automobiles, comme General Motors (NYSE :DG), Gué (NYSE :F) et la société mère Chrysler, Stellantis (NYSE :STLA), soutiennent la décision de Biden.

L’administration Biden a également proposé de nouvelles normes pour les véhicules qui réduiraient la pollution jusqu’en 2026, en commençant par une augmentation de 10 % de la rigueur dans l’année modèle 2023. Les normes couvrent les véhicules électriques à batterie, à pile à combustible et hybrides rechargeables qui ont également un moteur à essence.

Pendant ce temps, les ventes de véhicules électriques en Chine ont bondi en juillet. Les livraisons en gros de véhicules à énergie nouvelle ont grimpé de 164 % en glissement annuel pour atteindre 271 000 unités, selon l’Association chinoise des automobiles. Cela signifie que les voitures électriques ont représenté 10 % des ventes totales d’automobiles en Chine de janvier à juillet de cette année.

De façon intéressante, Tesla (NASDAQ :TSLA) semble être à la traîne aux États-Unis et en Chine. Tesla a été exclu des discussions sur les véhicules électriques par l’administration Biden et n’a vendu que 8 621 voitures en Chine le mois dernier, selon la China Passenger Car Association (CPCA). Cela est peut-être dû à la presse négative en Chine, allant des problèmes de qualité aux inquiétudes concernant les théories sur les atteintes à la vie privée causées par les caméras embarquées circulant dans les médias chinois.

Nio a également publié ses résultats les plus récents jeudi. Le constructeur chinois de véhicules électriques a annoncé un bénéfice ajusté par perte d’ADS de 3 cents, en hausse par rapport à un bénéfice par perte d’ADS de 18 cents au deuxième trimestre 2020. La communauté des analystes s’attendait à une perte de bénéfice par action de 11 cents, donc NIO a écrasé les attentes.

Nio se targue d’être le « constructeur automobile de nouvelle génération », car il conçoit et fabrique des véhicules électriques qui utilisent les dernières technologies en matière de connectivité, de conduite autonome et d’intelligence artificielle. La société propose actuellement un SUV électrique à sept places (ES8) et un SUV électrique à cinq places (ES6), et a récemment lancé une séduisante berline électrique (ET7). Ses véhicules utilisent NOMI, un assistant d’intelligence artificielle embarqué.

Avec ses efforts pour une nouvelle marque grand public, NIO, Inc. aligne ses activités pour mieux rivaliser avec ses rivaux Volkswagen AG (OTCMKTS :VWAGY) et Tesla. La direction de l’entreprise a déclaré: “Nous voulons fournir de meilleurs produits et services à des prix inférieurs à ceux de Tesla.” NIO prévoit même d’introduire trois nouveaux modèles de voitures en 2022, dont sa première berline.

Même sans ces nouveaux modèles, NIO a révélé avoir connu une forte demande pour ses véhicules électriques, puisqu’il en a livré 21 879 au deuxième trimestre. Cela représente une augmentation de 111,9 % en glissement annuel. Les ventes totales de véhicules ont grimpé de 127% en glissement annuel pour atteindre 7,91 milliards de RMB, tandis que les revenus totaux du deuxième trimestre ont augmenté de 127,2% en glissement annuel pour atteindre 8,45 milliards de RMB. En termes de dollars américains, NIO a réalisé un chiffre d’affaires total de 1,31 milliard de dollars de ventes de véhicules, dépassant les estimations de 1,28 milliard de dollars.

Dans l’attente du troisième trimestre, NIO s’attend à livrer entre 23 000 et 25 000 véhicules, soit une augmentation de 88,4 % à 104,8 % en glissement annuel. Le chiffre d’affaires total du troisième trimestre devrait croître entre 96,9 % et 112,8 %, ou 1,38 à 1,49 milliard de dollars.

Malgré les bons résultats, le titre s’est replié, mais j’espère qu’il rebondira après une petite consolidation. Personnellement, je m’attends à ce que NIO soit l’un des gagnants des véhicules électriques, car l’entreprise a été renflouée par le gouvernement chinois l’année dernière. Le gouvernement chinois a injecté 1 milliard de dollars et détient désormais une participation de 24 % dans l’entreprise.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, la Chine veut dominer au moins cinq grandes industries d’ici 2025, et NIO est désormais son ticket pour dominer la fabrication de véhicules électriques. Avec le soutien du gouvernement chinois, certaines entreprises de Wall Street sont désormais désireuses d’aider NIO en émettant de nouvelles dettes ou de nouvelles actions. Je ne serais donc pas surpris si NIO surpasse Tesla dans les années à venir.

En fait, il y a plusieurs autres actions sur mon Investisseur de croissance Des listes d’achats parfaitement positionnées pour profiter du boom des véhicules électriques. Il est également rempli de actions fondamentalement supérieures dans plusieurs des secteurs les plus explosifs de l’économie, comme la technologie Internet, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA) et les soins de santé. Alors, mon Investisseur de croissance Liste d’achat représente le crème de la crème des actions de croissance avec des ventes et des bénéfices solides.

Si vous êtes intéressé par mon Investisseur de croissance service, c’est le moment idéal pour nous rejoindre. J’ai récemment sorti mon Investisseur de croissance Numéro mensuel d’août avec trois nouveaux achats, ma dernière liste des 5 meilleures actions, ainsi que mes perspectives pour le marché à la fin de l’été.

Il y aura beaucoup de choses à dire, alors cliquez ici maintenant pour commencer !

Noter: Il y a un grand fossé qui s’ouvre en Amérique et investir dans mon Investisseur de croissance les actions vous aideront à vous mettre du bon côté. D’un côté, une nouvelle aristocratie qui accumule plus de richesses plus rapidement que tout autre groupe de l’histoire américaine. Pour les gens comme moi, le un pour cent, la vie n’a jamais été meilleure, plus prospère.

De l’autre côté, c’est le contraire qui se produit. La richesse sort des poches des Américains ordinaires à un rythme sans précédent.

Ce qui se passe ne fera que rassembler ses forces au cours des prochaines décennies. Il ne faiblira certainement pas.

Peu d’Américains savent même que tout cela se passe. Je n’ai jamais vu personne de mon côté du gouffre s’avancer vers expliquer n’importe laquelle de ces choses.

C’est pourquoi j’ai monté cette vidéo. J’y expliquerai exactement ce qui se passe, y compris plusieurs étapes clés que chaque Américain devrait prendre dès maintenant.

Peu importe que vous ayez 500 $ d’économies ou 5 millions de dollars. Vous pouvez bénéficier du informations dans cette vidéo.

C’est gratuit à regarder et ce faisant, je sais que vous serez en avance sur tout le monde qui a du mal à comprendre Qu’est-ce qui se passe réellement.

L’Editeur (Louis Navellier) déclare qu’à la date de ce courrier électronique, l’Editeur (Louis Navellier), directement ou indirectement, est propriétaire des titres suivants qui font l’objet de commentaires, analyses, opinions, conseils ou recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans l’essai énoncé ci-dessous :

Nio, Inc. (NIO)

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.