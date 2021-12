Eva Andersson-Dubin témoigne dans le procès de Ghislaine Maxwell

L’épouse d’un milliardaire de fonds spéculatifs qui a déjà fréquenté Jeffrey Epstein a déclaré vendredi à un jury fédéral qu’elle n’avait jamais vu le délinquant sexuel décédé agir de manière inappropriée avec des mineurs lorsqu’elle avait interagi avec lui il y a des décennies.

Eva Andersson-Dubin, l’épouse d’un riche gestionnaire de fonds spéculatifs Glenn Dubin, a été appelé à témoigner par les avocats de la défense représentant Ghislaine Maxwell, qui présente le deuxième jour de sa défense. Andersson-Dubin avait témoigné qu’elle était sortie avec Epstein entre 1983 et 1990 ou 1991, maintenant une amitié avec lui longtemps après cette période. Maxwell a plaidé non coupable de six chefs d’accusation accusant de transport et de trafic sexuel de mineurs de la prédation d’Epstein et de participation occasionnelle aux abus.

Médecin, ancienne Miss Suède et mère de trois enfants, Andersson-Dubin a déclaré que ses deux filles et son fils appelaient Epstein « Oncle Eff », un raccourci pour « Jeff » qui sonnait comme la première lettre du nom « Frank . «

« Avez-vous déjà observé une conduite inappropriée entre M. Epstein et des adolescentes ? » L’avocat de Maxwell Jeffrey Pagliuca lui a demandé.

À la suite d’une objection de l’accusation, Pagliuca a révisé la question pour inclure un délai spécifié dans l’acte d’accusation de Maxwell, entre les années 1994 et 2004. L’avocat a également précisé qu’il faisait référence aux « femmes mineures ».

Avec ces révisions subtiles, Andersson-Dubin a répondu: « Je ne l’ai pas fait. »

Les avocats de la défense ont également cherché à saper le témoignage antérieur du premier accusateur de Maxwell : «Jeanne», qui a témoigné au sujet de prétendus massages de groupe et de rencontres sexuelles qui, selon elle, ont eu lieu dans la maison d’Epstein à Palm Beach. Elle a spécifiquement déclaré que ces sessions comprenaient une femme nommée « Eva » et une autre femme nommée « Michelle ».

S’excusant d’avoir posé la question, Pagliuca a déclaré: « Avez-vous déjà eu une relation sexuelle en groupe avec la personne que nous appelons » Jane « ? »

« Absolument pas », a répondu Andersson-Dubin.

Pour le témoignage d’Andersson-Dubin, les procureurs ont dévoilé de nombreux noms figurant dans les journaux de vol d’Epstein, à l’exception des noms des femmes qui ont témoigné de manière anonyme. Pagliuca a interrogé Andersson-Dubin sur son apparition sur certains enregistrements de vol, qui montraient apparemment qu’elle avait volé avec une personne qui partageait le vrai nom de « Jane ».

« Je ne me souviens pas avoir rencontré cette personne », a déclaré Andersson-Dubin à propos de « Jane ».

Selon les procureurs, Andersson-Dubin ne se souvient peut-être pas de grand-chose ces jours-ci. Procureur adjoint des États-Unis Alison Moe a laissé entendre que le témoin avait un problème de santé sous-jacent remarqué par sa famille, mais elle a dit qu’elle n’entrerait pas dans les détails qui pourraient envahir sa vie privée.

« C’est très difficile pour moi de me souvenir de quoi que ce soit de loin », a déclaré Andersson-Dubin, se référant aux événements de l’affaire s’étalant sur des décennies.

Andersson-Dubin a déclaré qu’elle avait assez de mal à se souvenir des événements du « mois dernier ».

Quant aux prétendues rencontres sexuelles de groupe, Moe a noté qu’Andersson-Dubin avait un prénom commun.

« Êtes-vous la seule personne dans le monde entier à s’appeler Eva ? » demanda le procureur.

« Non », a répondu Andersson-Dubin.

Les allégations de Virginie Giuffre (née Roberts), qui a témoigné dans une déposition en 2016 que Ghislaine Maxwell lui a ordonné d’avoir des relations sexuelles avec Glenn Dubin.

« Ghislaine Maxwell vous a demandé d’avoir des relations sexuelles avec Glenn Dubin ? » L’avocat civil de l’époque de Maxwell Laura Menninger demandé.

« Exact », a répondu Giuffre il y a des années.

Menninger représente maintenant Maxwell dans son affaire pénale. Ni la défense ni l’accusation n’ont pressé Andersson-Dubin de l’accusation de Giuffre contre son mari. Dubin, qui l’a nié, n’a pas été accusé d’actes répréhensibles.

