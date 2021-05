Eva Daniela fait ses débuts en tant que méchante dans les feuilletons – El Sol de México

La première actrice Diana Bracho, est la marraine de la jeune actrice Eva Daniela lors du lancement de sa première telenovela pour Televisa, Qu’est-ce qui arrive à ma famille?, En rejoignant en tant que chef Lorena Pineda.

Avec des valises prêtes à être déballées à Guanajuato où elle est née et enregistrera ses scènes, Eva décrit son défi d’actrice dans lequel elle partagera les crédits avec Emilio Osorio, Lalo Rueda, Danka, Sol Morales, Mauricio Abad et Alan Barba del Olmo.

«Après une préparation académique en tant que chef cuisinier en Espagne, Lorena retourne à Guanajuato déterminée à révolutionner les plats mexicains avec de nouvelles idées européennes en matière de gastronomie.

«Tous ces changements vont tourner les protagonistes sur la tête, qui sont déjà séparés, maintenant je vais changer davantage leur existence, pour réécrire complètement leur histoire d’amour. Et dans la réciprocité, ils me transformeront aussi à la fois en interne et en externe », déclare Eva à Le soleil du Mexique.

Elle dit également qu’elle se sent chanceuse de faire partie de la jeunesse dans ce rôle de méchant. «C’est un roman qui porte de nombreux messages tels que l’amour pour la mère, l’amour pour les frères et sœurs et le reste de la famille, car le message en est un de solidarité, de fraternité, d’union dans les bons et dans les mauvais moments; et chaque message atteint le public d’une manière différente ».

Eva Daniela en tant que chef Lorena, sera l’alliée de Lisset Morelos (Ofelia de Olmo).

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

«Arriver à l’histoire avec des chapitres avancés représente pour moi un défi, le plus grand jusqu’à présent dans ma carrière, cela me conduit à être bien préparé pour être au niveau du reste des personnages. C’est un énorme défi en tant qu’actrice. Lorena, cherchera à rendre la vie impossible à Danka, (Sol), parce que Mauricio, (Alan); il est amoureux d’elle et cela agace Ofelia (Lisset).

Et, avec beaucoup d’enthousiasme, elle affirme: «Mon inspiration pour le théâtre est mon admirée Salma Hayek, née à Veracruz, la première actrice Diana Bracho, que je considère comme une femme autonome et quel meilleur moyen que d’être ma marraine de lancement dans cette telenovela, en outre Julia Roberts et Emma Watson, vous êtes mes professeurs à suivre ».