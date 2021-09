Eva lance une nouvelle campagne avec l’ambassadeur de la marque Rakul Preet Singh

in

Selon l’entreprise, la nouvelle publicité télévisée est dérivée du positionnement de « Special Happens »

Eva, la marque de déodorants de la maison TTK Healthcare Ltd, a lancé une nouvelle campagne avec l’acteur ambassadeur de la marque Rakul Preet Singh. La campagne a été conceptualisée par l’agence Curry Nation.

Selon l’entreprise, la nouvelle publicité télévisée est dérivée du positionnement de « Special Happens ». La publicité plonge dans la perspicacité du «premier jour d’université», lorsque la plupart des étudiants de première année sont anxieux, nerveux, vulnérables. “Eva reconnaît la nature dynamique de l’étape de la vie dans laquelle se trouvent ces étudiants de première année. Naturellement, son positionnement actuel est axé sur l’autonomisation des différents moments qu’ils traversent et sur leur transformation en quelque chose de vraiment spécial”, a déclaré la société dans un communiqué.

« Les parfums sont une extension de votre personnalité. Il doit souligner votre présence, où que vous alliez. Je suis sûr que les parfums rafraîchissants d’EVA vous aideront à garder confiance en vous partout où vous irez. Et assurez-vous que chaque fois que vous sortez, Special Happens », a déclaré Singh à propos de la nouvelle campagne.

« Eva en tant que marque est associée au fait d’être amusant, énergique et coloré et c’est quelque chose qui est étroitement associé à Rakul. Nous sommes impatients de faire de grandes choses pour Eva avec un match parfait entre célébrités comme Rakul qui n’a cessé de se renforcer, et nous sommes convaincus que ce partenariat fera de même pour notre marque », Vishal Vyas, responsable du marketing, Eva, ajouté sur le partenariat avec l’acteur.

« Les bons parfums vous font toujours vous sentir différemment, pas seulement pour vous-même, mais même pour votre point de vue sur le monde extérieur. Ils ajoutent cette différence spéciale. Le ‘Special Happens’ est né de là », a déclaré Priti Nair, fondateur et directeur créatif de Curry Nation.

