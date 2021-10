Eva Longoria ferait la réunion de Desperate Housewives «en un clin d’œil»

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Eva Longoria a révélé qu’elle était plus que prête pour un retour dans Desperate Housewives, neuf ans après la fin de la série.

L’actrice, 46 ans, a joué le rôle de Gabrielle Solis dans la série à succès, et elle tient à reprendre son rôle si l’occasion se présente.

Dans une interview avec Good Morning Britain, Eva a révélé : » J’adorerais ça. Laissez-moi vous dire qu’elle me manque tous les jours. Elle est tellement géniale.

«Être dans sa peau me manque et je ferais une réunion en un clin d’œil. J’adore ce spectacle, j’aime Marc Cherry le créateur, j’aime les dames et alors ouais, inscrivez-moi !’

Desperate Housewives a duré huit saisons entre 2004 et 2012, Eva tweetant à l’époque : » C’est confirmé ! Nous tournons notre dernière saison de Desperate Housewives !

«Je suis tellement reconnaissant pour ce que le spectacle m’a donné! Nous avons toujours su que nous voulions terminer en tête et je remercie ABC de nous avoir offert notre tour de victoire ! Et un merci spécial à Marc Cherry qui a changé ma vie à jamais !’

Eva souhaite un autre voyage sur Wisteria Lane (Photo : Moshe Brakha/Walt Disney Television via .)

Le casting a eu une mini-réunion l’année dernière sans Teri Hatcher et Felicity Huffman alors qu’ils se réunissaient virtuellement pour collecter des fonds au milieu de la pandémie de coronavirus.

Desperate Housewives a suivi la vie des femmes au foyer de Wisteria Lane et les épreuves et les tribulations auxquelles elles ont été confrontées derrière leur vie parfaite entourée de piquets blancs.

Eva avait précédemment affirmé qu’elle avait été « harcelée » sur le tournage de l’émission dans une lettre soutenant la co-star Felicity à travers le scandale des admissions à l’université.

Elle a écrit à l’époque: «Il fut un temps où j’étais victime d’intimidation au travail par un collègue. Je redoutais les jours où je devais travailler avec cette personne parce que c’était de la pure torture. Jusqu’au jour où Felicity a dit à l’intimidateur « ça suffit » et tout s’est arrêté. »

Good Morning Britain est diffusé en semaine à partir de 6h du matin sur ITV.

