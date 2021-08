Eva Longoria termine le tournage de son premier film en tant que réalisatrice, ‘Flamin’ Hot’ – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

L’actrice américaine Eva Longoria a annoncé lundi avoir terminé le tournage de Flamin’ Hot, le film qui marque ses débuts de réalisatrice. Le nouveau projet de Longoria rend hommage à la communauté latino.

Tourné au Nouveau-Mexique, le film raconte l’histoire de Richard Montañez, un homme crédité de la création de la marque Cheetos Flamin’ Hot snacks.

Le cinéaste aborde la vie de Montañez depuis qu’il travaillait comme concierge à la société Frito Lay, lorsqu’il inventa le fameux snack qui l’a fait connaître.

Jesse Garcia (Soldat anonyme 2), incarne Montañez et est accompagné d’Annie Gonzalez, Dennis Haysbert (24 heures), Tony Shalhoub (Monk), Emilio Rivera (Sons of Anarchy), Matt Walsh (Ce qui s’est passé hier) et Brice Gonzales.

Malgré le fait qu’elle ait déjà accumulé de l’expérience en réalisant des séries comme Jane Virgin ou Gran Hotel, Flamin’ Hot est le premier film dans lequel elle a travaillé en tant que réalisatrice. L’actrice de Desperate Wives a parlé de son dernier travail.

“Je suis très honorée d’avoir amené cette équipe à raconter une belle histoire avec laquelle les gens peuvent se voir à travers ces personnages”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Chaque jour où nous étions sur le plateau, nos incroyables acteurs et équipes se sont rappelés encore et encore que notre communauté est intelligente, créative et infiniment talentueuse”, a-t-il ajouté.

Longoria a déclaré dans une interview en juin qu’occuper des postes de pouvoir dans l’industrie sert à augmenter la diversité d’Hollywood et à donner aux Latinos une plus grande présence. Il a également expliqué que les Latinos doivent être dans les coulisses pour “créer plus d’opportunités pour la communauté”.