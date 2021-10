Eva Luna et Camilo annoncent qu’ils attendent leur premier enfant

C’est ainsi que « KESI » est venu de Camilo à LaLiga de España 3:05

(CNN espagnol) – Evaluna et Camilo vont être parents de leur premier enfant et ils sont heureux !

Les artistes ont annoncé la grande nouvelle ce mercredi avec leur nouvelle chanson en duo intitulée Indigo, c’est ainsi que s’appellera le nouveau membre de la famille Echeverry-Montaner.

« NOUS ALLONS ÊTRE PAPA! », a écrit Camilo sur ses réseaux sociaux avec de très nombreuses vidéos et photos des réactions des membres de sa famille à la nouvelle. Il y avait des pleurs, des rires, des câlins et un élan d’amour avec la nouvelle.

« Nous avions hâte de partager avec vous la plus belle nouvelle que nous ayons reçue. Dieu nous a choisis pour être les parents d’Indigo et nous nous sentons très chanceux de les voir arriver et s’épanouir ! Nous vous aimons et vous remercions de toujours nous accompagner à chaque étape « , a-t-il écrit à la chanteuse sur Instagram.

La nouvelle est arrivée avec une nouvelle musique. Indigo, en l’honneur de leur premier enfant, est la nouvelle chanson en duo. Dans la vidéo, qui est sortie ce mercredi, le couple apparaît célébrant l’arrivée de leur fils : « Comment pouvez-vous rêver de quelqu’un que vous n’avez même pas rencontré ? Je ne sais pas si c’est possible, mais j’en ai rêvé vous depuis longtemps. » dit la chanson.

Et dans cette vidéo, les réactions du couple et de leurs proches apparaissent lorsqu’ils entendent la nouvelle.

« La Tribu s’agrandit !! Camilo, Evaluna et Indigo », a célébré le chanteur.

Réactions sur les réseaux sociaux

Bien sûr la nouvelle a suscité des milliers de réactions sur les réseaux sociaux, dont beaucoup pleines d’humour, célébrant l’arrivée d’Indigo. Les noms des artistes sont en vogue sur les réseaux sociaux.

Ma description graphique en regardant le clip vidéo d’Indigo par Camilo et Eva Luna 😭 pic.twitter.com/ru2K6uCGKf – Evelyn Lecca (@EvelynLLG) 14 octobre 2021

Avec la vidéo de Camilo et Eva Luna, vous pouvez voir à quel point la maternité DÉSIRÉE est belle pic.twitter.com/OpbUelCbCx – Lis🌹 (@lisandles) 14 octobre 2021

Fils de Camilo et Eva Luna pic.twitter.com/4pMWwCoOC3 – ALEJANDRO® 🌵🎃 (@ale_mohe) 13 octobre 2021

moi voyant la réaction de mau montaner pour se renseigner sur la grossesse d’evaluna pic.twitter.com/gS3qfNenwh – cris (@feelitwonder) 13 octobre 2021

Ricardo Montaner, Mau et Ricky, Evaluna, Camilo et les autres membres de la famille Montaner célébrant la grossesse d’Evaluna. pic.twitter.com/UWQqoVZgNM – Gabriel Gauna (@ Gabriel18598561) 13 octobre 2021