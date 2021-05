Eva Mendes, de la journée de formation, parle de ses insécurités passées en tant qu’actrice dans un message candide

C’est pourquoi il est important de se vérifier et de voir notre valeur dans plus que notre apparence et d’apprendre à aimer ce qui peut nous différencier, y compris les fonctionnalités dont nous ne sommes peut-être pas un grand fan. Ce que nous considérons comme une caractéristique négative, quelqu’un peut l’envier, en particulier notre futur moi. Le message d’Eva Mendes est un rappel parfait que chacun est son pire critique et que n’importe qui peut avoir au moins des pensées négatives sur son apparence – même quelqu’un comme Mendes, dont la photo est probablement encore collée sur les murs des adolescents.