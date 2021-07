Eva Mendes partage une vidéo rare prise par elle et les enfants de Ryan Gosling

Eva Mendes et Ryan Gosling sont notoirement privés avec leurs enfants, Esmeralda, 6 ans, et Amada, 5 ans, mais Mendes a quand même pris le temps de montrer leurs talents de photographe dans une nouvelle vidéo sur Instagram. Tout en faisant la promotion de la marque Terzi Burmade, Mendes a partagé une vidéo que ses enfants ont prise d’elle. “Mes enfants ont tiré sur ça [two pink hearts emoji]”, a-t-elle écrit. “Hier, j’ai publié un article sur ma nouvelle obsession pour les sacs. Voici pourquoi… [Terzi Burmade] est une nouvelle ligne de mode axée sur l’offre de salaires équitables et d’équité pour les femmes qui sont à risque d’ateliers clandestins et de travail forcé. Leur mission est de créer un monde où… ‘AUCUN HUMAIN N’A ÉTÉ NUISIBLE DANS LA FABRICATION DE CE PRODUIT.'”

En avril, Mendes a posté un selfie d’elle-même après que ses filles lui aient donné une cure de jouvence hilarante. Mendes a partagé le look avec l’aimable autorisation de ses filles, portant un foulard coloré, un rouge à lèvres brillant et une sélection d’autres produits de maquillage appliqués sur son visage.

“Mes enfants m’ont fait ça”, a-t-elle écrit. “Encore une fois. De la tête aux pieds. Je suppose qu’en cas de doute, soyez leur toile.” Mendes a servi de toile à ses filles à plusieurs reprises pendant la pandémie et a récemment comparé Esmeralda et Amada à des clients indisciplinés de l’hôtel. “Parfois, on a l’impression que nous dirigeons une sorte de bed and breakfast avec des invités très saouls et agressifs”, a-t-elle plaisanté au Sydney Morning Herald. “Nous avons vraiment l’impression de travailler dans un hôtel, et les clients sont en colère et autoritaires et exigent qu’on leur apporte de la nourriture. Et au moment où ils s’endorment, il ne nous reste plus qu’à nettoyer et à parler de la façon dont ils ‘ nous a traités ce jour-là!”

L’homme de 47 ans a ajouté qu’elle et Gosling vivent les mêmes émotions que de nombreux parents pendant la pandémie. “Quand nous avons l’impression que nous sommes juste” dedans “, comme tous les parents le font pendant ces périodes, nous nous rappelons que ce sont les bons moments, car nous sommes tous ensemble et nous sommes tous en sécurité en ce moment”, a-t-elle déclaré. .

Mendes a été ouverte avec ses fans sur la parentalité pendant la pandémie et a partagé avec ses abonnés Instagram en janvier qu’elle avait commencé à publier moins à la demande de l’une de ses filles. “Je n’ai pas posté ces derniers temps parce que ma petite m’a dit que j’étais trop au téléphone. Je pouvais dire qu’elle le prenait personnellement”, a-t-elle écrit. “Et c’est une enfant, bien sûr, elle le prendrait personnellement. Ils prennent les choses personnellement à moins que nous ne fassions tout notre possible pour leur faire comprendre que ce n’est pas personnel. Nous avons donc eu une bonne conversation, je me suis excusé et je lui ai promis que je J’ai réalisé que ce n’est pas parce que je suis toujours à la maison avec eux que je suis toujours présent.