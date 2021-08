Eva Moral, quand un fauteuil roulant vous offre le meilleur de votre vie

28/08/2021 à 10:00 CEST

Eva Moral est une référence en paratriathlon, où elle a remporté les succès les uns après les autres. L’athlète madrilène espère décrocher sa première médaille paralympique à Tokyo. Depuis le village olympique, un jour avant la compétition – dimanche 6h30 (1h30 heure espagnole) – il explique son ressenti devant un rendez-vous si important.

Comment tu te sens?

Je suis très bon, très excité d’attendre l’arrivée de dimanche et j’ai vraiment hâte de concourir ..

Tout en ordre?

Oui, en plus du Jet Lag je le prends très bien, je dors bien et physiquement je suis parfait.

Avec quel objectif avez-vous voyagé à Tokyo ?

Si vous me demandez il y a deux ans, mon objectif était de me qualifier pour les Jeux Paralympiques, mais à mesure qu’ils se rapprochaient, j’ai eu l’air mieux et plus compétitif, plus en forme, donc mon objectif est de pouvoir obtenir une médaille. Ce n’est pas facile car les rivaux sont tous très proches dans les compétitions que nous avons faites, mais j’espère pouvoir surprendre.

Dans quelle discipline êtes-vous le meilleur ?

Ma force serait le segment du cyclisme mais je me suis bien entraîné tout ce temps et je me sens aussi très bien avec le handbike (secteur de l’athlétisme) même avec la natation, qui a toujours été mon point faible. Je suis assez confiant.

Vous avez été un peu nomade dans votre vie, vivant dans de nombreux endroits différents en Espagne. Pourquoi y a-t-il tant de changement ?

À cause du travail de mon père qu’ils ont transféré à lui et à tout le monde avec lui. Il travaillait comme responsable de zone Carrefour et ils le déplaçaient d’une zone à l’autre, c’était donc là que nous allions.

En parlant de vos parents, ils ont été un point d’ancrage essentiel dans votre carrière

Oui je dis toujours. Ils sont mon plus grand soutien. Mon père est avec moi tous les jours. Il sort s’entraîner avec moi avec la voiture pour me protéger sur la route, il est super vigilant, il le vit comme moi et c’est dommage qu’il ne puisse pas être là avec moi car je sais que c’était une des choses qu’il était le plus excité mais de la maison ils sont tous la journée en attente et je sais que les nerfs sont partagés car je sais qu’il aura aussi un mauvais nerfs.

Tu leur parles tous les jours ?

Oui, je leur parle avec des appels vidéo et ils adorent que je leur montre des choses sur la Villa sur ce à quoi cela ressemble & mldr; donc ils sont un peu plus proches.

Comment s’est passé ton accident ?

Avant l’accident, je faisais aussi du triathlon et en décembre 2013, je me suis inscrit à un tour à vélo à Madrid dans le cadre de l’entraînement. J’ai eu de la chance ou de la malchance selon la façon dont on veut le voir ce jour-là, en descendant le col de Morcuera à Madrid, mon vélo est allé un peu dans un virage, je me suis écrasé contre le rail de nuit et derrière il y avait un ravin de sept mètres . Je suis tombé là-bas et je me suis cassé le dos, ce qui a causé ma blessure à la moelle épinière.

Avez-vous tout de suite pris conscience de la gravité de la situation ?

Oui parce que je n’ai pas perdu connaissance et j’ai remarqué que je ne pouvais pas bouger mes jambes. Ce sont ces choses qui arrivent dans la tête dans lesquelles vous vous mettez toujours au pire mais j’ai réalisé ce qui se passait. Quand les médecins me l’ont dit, je n’étais plus surpris, j’ai dit : ‘non si déjà, je le savais pratiquement déjà’. Mais ce qui m’a le plus inquiété, c’est le moment où ils ont dit à mes parents, comment ils allaient le prendre…

Quel sentiment ressentez-vous dans votre corps lorsqu’ils le confirment définitivement ?

Tant de choses vous passent par la tête… Colère, impuissance, vous pensez pourquoi cela a dû vous arriver, vous pensez que vous n’avez rien fait de mal pour le mériter, jusqu’à ce que vous l’assimiliez. Au début quand on vous dit que vous allez avoir besoin d’un fauteuil roulant à vie, vous pensez que vous allez être dépendant et qu’avec 30 ans votre vie normale va prendre fin. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Lorsque vous entrez dans le monde du handicap, vous réalisez que la vie ne se résume pas à marcher sur vos jambes et que vous pouvez être totalement indépendant. La vérité est que j’ai découvert un monde au sein du sport paralympique qui me passionne, de nombreuses personnes chacune avec leurs histoires qui m’ont beaucoup appris et je pense qu’elles m’ont renforcé en tant que personne plutôt que de me couler.

Au final, la chaise vous a apporté beaucoup de choses positives

Oui, beaucoup, à tel point que je vous parle à Tokyo où je vais réaliser le rêve de jouer mes premiers Jeux, alors imaginez.

Et aussi avec une histoire d’amour entre les deux

Bien sûr. C’est aussi une des conséquences de mon accident. J’ai rencontré Ángel (Salamanque) quand il était le guide d’un garçon en triathlon et sinon je ne l’aurais pas connu et je l’ai ici. Dimanche, il concourra avec moi en tant que manieur, qui est la personne qui m’aide dans les transitions pour passer du vélo à la chaise de sport, pour enlever ma combinaison, etc. & mldr; le vivre ensemble est une émotion. Ángel est un nageur et un triathlète, donc il a aussi le sport dans le sang et c’est aussi très excitant pour lui.

Il t’a demandé de t’épouser sur le podium à Yokohama, ici au Japon, dans les World series

Oui, c’était quelque chose de très gentil.

Mais tu ne pouvais pas te marier

Oh non ! On a fixé la date en mars 2020 et ils viennent de nous confiner et on a dû le suspendre. Une fois que tout est sorti de ce gâchis, nous pensons que lorsque les choses seront plus calmes, nous célébrerons. Nous ne sommes pas pressés non plus.

Avez-vous déjà un rendez-vous?

Non, quand nous rentrerons à la maison, je le récupérerai. Il n’avait pas le cerveau et la tête pour tant de choses.