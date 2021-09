Évacuation de l’aéroport de Manchester : les vacanciers se sont éloignés du terminal et des avions | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les passagers du terminal 1 ont été photographiés en train d’être évacués d’un avion Easyjet ce matin. Un porte-parole de l’aéroport de Manchester a déclaré à Express.co.uk “une alarme incendie a été déclenchée”, mais les services ne sont pas revenus à la normale. Un porte-parole a déclaré à Express.co.uk: “Quelqu’un avait déclenché une alarme incendie, les procédures normales ont été suivies, les équipes d’intervention ont maintenant été suspendues et le service normal a déjà repris.”

Des images sur les réseaux sociaux montraient une énorme file d’attente de personnes sortant d’un avion sur la piste.

Un témoin a tweeté : “Évacuation partielle à @manairport T1. Portes 1-10.”

Cela survient après que l’aéroport a connu le chaos la semaine dernière lorsqu’un passager âgé s’est évanoui alors que d’énormes files d’attente se formaient.

Ian McCarter a partagé des images avec le Manchester Evening News et leur a dit: “Ils manquaient sérieusement de personnel et étaient encombrés, ne vérifiant même pas les formulaires de localisation des passagers, donc tout est un peu la pagaille!”

Un autre voyageur a tweeté à l’aéroport : « La sécurité du service T2 était assez sombre ce matin.

“Très longues files d’attente, seules 2 ou 3 stations s’ouvrent à cause du ‘manque de personnel’.

“J’ai vu un passager âgé s’évanouir dans la file d’attente. Pas de classe mondiale.”

Un porte-parole de l’aéroport de Manchester a déclaré : “Nous sommes conscients que les files d’attente à la frontière cet après-midi ont été plus longues que d’habitude.

“Les contrôles d’immigration sont de la responsabilité de la UK Border Force et nous passerons en revue les événements avec eux pour comprendre comment ces circonstances se sont produites et pour garantir que les passagers profitent de la meilleure expérience possible à l’avenir.”

Le ministère de l’Intérieur a ajouté que les files d’attente dans les aéroports étaient “inacceptables” malgré la nécessité de mesures supplémentaires contre Covid dans les aéroports britanniques.

Un porte-parole a déclaré: «Tout au long de la pandémie, nous avons clairement indiqué que les temps d’attente pouvaient être plus longs, car nous nous assurons que tous les passagers se conforment aux mesures de santé mises en place pour assurer la sécurité du public britannique. Cependant, les très longs temps d’attente que nous avons vus à Heathrow hier soir sont inacceptables.

« C’est le week-end le plus chargé de l’année pour les passagers de retour, avec un nombre particulièrement élevé de familles avec des enfants de moins de 12 ans qui ne peuvent pas utiliser les portes électroniques.

« Border Force révise rapidement ses listes et sa capacité et déploie de manière flexible notre personnel à travers l’aéroport pour améliorer les temps d’attente.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec l’aéroport d’Heathrow et ses compagnies aériennes et nous nous engageons tous à faire en sorte que tous les passagers puissent voyager en toute sécurité et sans tracas. »