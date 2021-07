Évacuation de l’aéroport de Newark : une « menace à la bombe » déclenche la panique dans le New Jersey – « A couru si vite » | Monde | Nouvelles

in

Les craintes d’une éventuelle « menace à la bombe » ont déclenché la panique cet après-midi dans le New Jersey.

L’un d’eux s’est rendu sur les réseaux sociaux pour signaler « Terminal C évacué » et a ajouté « Les gens crient, courent, tombent des marches… certaines personnes étaient au milieu de l’enregistrement et sont pieds nus à l’extérieur. 100% chaos total. »

Un autre a écrit : « J’ai commencé à sprinter, j’ai déposé mes sacs au ramassage 3 ».

Un troisième a ajouté : « Tout le monde a commencé à courir à l’aéroport de Newark, fils, j’ai couru si vite !

