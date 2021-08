Après la fièvre de la cabine que nous avons tous connue en 2020, qui pourrait nous reprocher de vouloir regarder la télévision pour une grande évasion: à la station balnéaire hawaïenne dans le buzzworthy de HBO The White Lotus, au redémarrage meilleur que vous ne le pensez de Fantasy de Fox Island, et maintenant au nom trompeur de Tranquillum House, une retraite de santé et de bien-être dans la nature sauvage de la Californie (filmée en Australie) où neuf parfaits étrangers arrivent pour soulager leur douleur physique et souvent psychologique. Ce fut leur première erreur.

“Ils viennent pour la souffrance”, a déclaré la réalisatrice éthérée mais sinistre de Tranquillum, Masha (Nicole Kidman en poupée russe impénétrable), Frances (sardonique Melissa McCarthy), une écrivaine de romance qui a perdu son mojo et veut juste un massage. Frances se rend vite compte que ce n’est pas un mensonge lorsqu’on lui demande de se joindre à un exercice de groupe où ils creusent des fossés ressemblant à des tombes et s’allongent pendant que de la terre leur est jetée pendant que Masha donne une conférence sur la mortalité, les regrets et la renaissance dans une nouvelle vie. (C’est ici que je partirais pour essayer de trouver un Holiday Inn.)

De l’écrivain (auteur du livre Liane Moriarty), du producteur exécutif (David E. Kelley) et de la star (Kidman) de Big Little Lies, ce mélodrame en huit parties – six épisodes mis à disposition pour examen – ne s’installe jamais vraiment sur un ton, en partie parce que la clientèle est un mélange de clichés de feuilletons télévisés : la famille en deuil (dirigée par un déchiqueteur inhabituellement Michael Shannon) faisant face à une perte inexplicable, la divorcée précaire (Regina Hall) avec un agenda, le beau gosse phobique des enfants (Luke Evans ) avec sa propre mission secrète, et surtout, le jeune couple de nouveaux riches (Samara Weaving et Melvin Gregg) qui a appris que l’argent ne fait pas le bonheur.

Est-ce une satire ? (Auquel cas c’est dérisoire par rapport au Lotus Blanc.) Une tragédie ? Horreur de prudence? Ou peut-être une histoire d’amour, alors que Frances se réchauffe de manière inattendue avec Tony (un Bobby Cannavale agréablement fougueux), un ancien athlète accro aux analgésiques.

Au fait, quel est le problème avec Masha ? Cette beauté de longue date a sa propre histoire tourmentée, ce qui ne justifie pas vraiment ses jeux mentaux manipulateurs, qui commencent lorsqu’elle confisque leur contrebande complaisante, puis cible leur bagage émotionnel en narcotisant ses invités avec des smoothies spécialement adaptés. (Les gros plans extrêmes des lames violemment agitées d’un mélangeur sont un signe que quelque chose se passe.) Masha croit vraiment que son protocole expérimental changera le monde, et ce ne sont que les cobayes pour le prouver.

« Sommes-nous dans une sorte d’émission de télé-réalité ou quelque chose du genre ? Tony beugle lors d’une sortie ardue. Il souhaite. Strangers, avec son trip hallucinant, est plus surréaliste.

Neuf parfaits inconnus, Première de la série, mercredi 18 août, Hulu