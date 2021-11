Nous augmentons nos estimations mobiles en Inde de 8 à 15 % pour tenir compte de la hausse des tarifs et nous nous attendons à ce que Bharti fournisse un TCAC Ebitda consolidé de 21 % au cours des exercices 22-24. Maintenez l’achat avec un PT révisé de Rs 925.

La hausse de 20 à 25 % des tarifs prépayés de Bharti reflète le fait que son objectif est de stimuler les réalisations plutôt que de gagner des parts de marché de manière agressive. Nous pensons que Reliance Jio peut également augmenter les tarifs, car la prime de 20 à 50 % de Bharti offre une marge de manœuvre importante à Reliance Jio pour augmenter les tarifs.

Bharti augmente les tarifs prépayés de 20 à 25 % : Bharti Airtel a annoncé une augmentation de 20 à 25 % des tarifs prépayés à compter du 26 novembre. Après la forte augmentation de 60 % des tarifs vocaux prépayés minimum du 21 juillet au 21 juillet, Bharti a augmenté ces tarifs de 25 % supplémentaires à 99 Rs pour un forfait de 28 jours. Les tarifs du segment des données prépayées ont été révisés de 20 % de manière générale.

L’ampleur de la hausse des tarifs surprend positivement : Le segment prépayé représente environ 85 % des revenus mobiles de Bharti Airtel en Inde et une forte augmentation de 20 à 25 % dans ce segment donnera un coup de pouce significatif aux estimations globales de Bharti. Alors que la hausse de 20 % a surpris positivement par rapport à nos attentes d’une hausse de 7 % au T4FY22, nous pensons qu’une autre hausse des tarifs pourrait être peu probable au T4FY23. Par conséquent, nous augmentons nos estimations d’ARPU de 8 à 10 % et nous nous attendons à ce que Bharti ait un Arpu de Rs 201 d’ici FY24.

Pourquoi Bharti a-t-il augmenté les tarifs maintenant ? Nous pensons que l’objectif de Bharti se déplace lentement vers l’augmentation des réalisations plutôt que vers la conquête agressive de parts de marché. Nous avions souligné ce changement d’intention après ses hausses tarifaires segmentées en juillet. Nous notons également que le taux de désabonnement de la société au T2FY22 était inférieur aux attentes malgré de fortes hausses de tarifs dans le segment de la voix prépayée. Cela a peut-être renforcé sa confiance dans sa capacité à répercuter les hausses tarifaires. Cela dit, après cette hausse, la prime de Bharti par rapport aux tarifs de données prépayées de Jio est passée de 0 à 25 % à 20 à 50 %, ce qui est assez élevé.

Reliance Jio augmentera-t-il les tarifs ? Nous le croyons. Après les hausses tarifaires actuelles, le forfait JioPhone le moins cher bénéficie d’une remise de 37% par rapport au forfait vocal le moins cher de Bharti, ce qui rend JioPhones plus attrayant pour les utilisateurs de téléphones portables. Cela peut entraîner de nouveaux ajouts d’abonnés pour Reliance Jio. Du côté des données prépayées, la prime de 20 à 50 % de Bharti sur Jio offre une marge de manœuvre importante à Reliance Jio pour augmenter les tarifs. Nous notons que Reliance devra peut-être compenser cette augmentation des tarifs des smartphones par des réductions adéquates des tarifs de JioPhone Next.

Augmenter les estimations/PT : Nous augmentons nos prévisions de revenus/Ebitda mobiles en Inde de 8 à 15 % sur des estimations d’ARPU plus élevées. Au cours de l’exercice 22-24, nous nous attendons à ce que Bharti fournisse un TCAC de 17 %/21 % dans la console. chiffre d’affaires/Ebitda, en supposant qu’il n’y aura pas d’autres hausses tarifaires jusqu’au T4FY24. Malgré notre projection de 11 milliards de dollars d’investissements, dont 2 milliards de dollars pour le spectre 5G, nous nous attendons à ce que Bharti fournisse 5,3 milliards de dollars de FCF cumulés au cours des exercices 23-24. Nous augmentons notre PT à Rs 925, ce qui implique un EV/Ebitda consolidé de 8,8x, largement conforme à la moyenne sur 3 ans de Bharti de 8,6x. Maintenir Acheter.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.