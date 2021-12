Bien que les perspectives de bénéfices restent prometteuses, nous maintenons notre position neutre avec un TP de Rs 360 par action (32x les bénéfices à terme sur 12 mois) car les valorisations actuelles tiennent compte d’une hausse des bénéfices à moyen terme.

Nous avons récemment rencontré la direction de BIOS pour comprendre ses perspectives commerciales plus en détail. Voici les principaux points à retenir : après deux années (FY20/FY21) de baisse des bénéfices, BIOS est bien placé pour relancer la croissance des bénéfices de manière significative. En plus d’une traction constante dans les biosimilaires déjà lancés, BIOS a des contrats Insulin Glargine (Semglee) à partir du T4FY22. Ceci serait en outre soutenu par b-Aspart, sous réserve d’une autorisation réglementaire. Le récent accord avec le Serum Institute of India (SII) pour commercialiser son vaccin COVID-19 augmente encore ses perspectives à partir de H2FY23e.

Nous prévoyons un TCAC de 36 % sur les FY21-23e, dirigé par Insulin Glargine, une expansion de l’activité Biologics sur les marchés émergents et une montée en puissance des services de recherche. Nous n’avons pas encore pris en compte l’activité Vaccins dans nos estimations. Bien que les perspectives de bénéfices restent prometteuses, nous maintenons notre position neutre avec un TP de Rs 360 par action (32x les bénéfices à terme sur 12 mois) car les valorisations actuelles tiennent compte d’une hausse des bénéfices à moyen terme.

Vaccin – Opportunité potentielle à venir : BIOS s’est associé au SII pour commercialiser 100 millions de doses de vaccin par an pendant 15 ans, qui seront fabriquées par Serum Life Sciences (SILS). L’opportunité commerciale devrait commencer après la conclusion de l’accord, probablement le 22 octobre. Compte tenu de l’augmentation des cas de COVID-19 et des prix mondiaux actuels des vaccins (3 à 5 $/gamme de dose), le potentiel commercial peut être de 300 à 500 millions de dollars pour le BIOS. La marge sur les vaccins peut être conforme à sa marge d’Ebitda de base actuelle d’environ 30 %. L’accord ne se limite pas aux produits COVID-19. Il peut encore canaliser le vaccin contre le paludisme et d’autres thérapies.

Piste robuste pour les produits commerciaux et à venir : l’inclusion de Semglee dans les formulaires d’Express Scripts et de Prime Therapeutics augmente son potentiel de revenus car ces formulaires couvrent environ 60 millions de vies aux États-Unis. Semglee a également été inclus dans le programme de fidélité de Walgreens. BIOS a soumis un plan d’action corrective et préventive (CAPA) à l’USFDA en réponse à une inspection de pré-approbation de son installation en Malaisie. Viatris a gagné 5 % de parts de marché pour le b-Adalimumab dans l’UE depuis son lancement en octobre 2018. Compte tenu de son accord de partage des bénéfices, un nouveau gain de part de marché améliorerait les perspectives de revenus de BIOS.

Évaluation et avis : nous nous attendons à ce que Semglee accélère avec la nouvelle liste de formulaires avec Express Scripts. Nous prévoyons un TCAC de 36 % des bénéfices au cours des exercices 21-23E, menés par un TCAC de 14 %/17 % des ventes dans les produits biologiques/services de recherche et une expansion de la marge de 300 pb. Nous évaluons le BIOS à 32x les bénéfices anticipés sur 12 mois pour arriver à notre TP de Rs 360.

