Évaluation cinglante du Premier ministre néerlandais sur le Brexit en Grande-Bretagne : « Trop petit pour être sur la scène mondiale ! | Politique | Nouvelles

La Grande-Bretagne tente d’asseoir fermement son virage vers le Pacifique après être devenue un “partenaire de dialogue” de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a assisté à une cérémonie de signature virtuelle marquant l’occasion au début du mois. L’adhésion au « club de dialogue » de l’ASEAN permet au Royaume-Uni d’assister aux réunions annuelles des ministres des Affaires étrangères et de l’Économie, ainsi que de favoriser une plus grande coopération en matière de commerce, d’investissement, de changement climatique, d’environnement, de science et technologie et d’éducation.

Le bloc de 10 pays d’Asie du Sud-Est a un PIB combiné de 2,3 billions de livres sterling.

M. Raab a déclaré au Telegraph, “l’Indo-Pacifique est le marché de croissance du futur, si vous prenez une période de 10 ans”.

Il a également déclaré que travailler plus étroitement avec les pays de l’ANASE pourrait aider les efforts du Royaume-Uni pour « influencer positivement la Chine ».

Le Royaume-Uni a également demandé à rejoindre le bloc commercial de l’Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP) de 11 pays, qui comprend également les membres de l’ASEAN, la Malaisie, Singapour et le Vietnam.

Le gouvernement estime que les exportations britanniques vers la zone CPTPP augmenteront de 65% pour atteindre 37 milliards de livres sterling d’ici 2030.

Le commerce du Royaume-Uni avec les membres du CPTPP a augmenté de 8 % par an entre 2016 et 2019.

Les négociations entre le Royaume-Uni et Singapour ont également commencé récemment sur un accord novateur sur l’économie numérique (DEA) visant à offrir aux entreprises britanniques des opportunités de fournir leurs services.

Alors que la vision du Premier ministre Boris Johnson pour une « Grande-Bretagne mondiale » post-Brexit se transforme lentement en réalité, une interview du Premier ministre néerlandais Mark Rutte a refait surface.

S’adressant au journal espagnol El Pais en février 2019, M. Rutte a averti que le Royaume-Uni semblait glisser du “précipice” vers un Brexit sans accord dévastateur.

Il a déclaré: «Ce qui sera affaibli par le Brexit, c’est le Royaume-Uni.

« Il s’affaiblit déjà, c’est un pays en déclin par rapport à il y a deux ou trois ans.

« Tous les hommes d’affaires britanniques à qui j’ai parlé disent qu’ils vont réduire les investissements, réduire leurs activités au Royaume-Uni.

“Cela aura un impact insurmontable sur le Royaume-Uni.”

Répondant aux commentaires de M. Rutte, un porte-parole de l’ancienne Première ministre Theresa May a déclaré : « Je ne suis pas du tout d’accord.

“L’emploi est à un niveau record, les exportations sont à un niveau record, les entreprises continuent d’investir au Royaume-Uni.

« Deloitte a nommé le Royaume-Uni la première destination européenne pour les investissements étrangers directs et Londres la première ville au monde pour les investissements le mois dernier. »