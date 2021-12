Il a également sous-performé IOCL de 40 %/17 %. Alors que l’important dividende spécial versé en septembre-21 a compensé une partie de la sous-performance flagrante, nous notons que BPCL a surperformé HPCL/IOCL 97%/241% au cours de la dernière décennie.

Après sa récente correction, le titre BPCL a sous-performé HPCL/IOCL de 31%/17% sur 2 ans. Son multiple P/B actuel est le plus bas en 7 ans et à une remise de 20 % par rapport au multiple de CY19 avant que le gouvernement n’annonce son intention de privatisation. Avec une valorisation favorable (1,6x P/B fwd vs le dernier pic du cycle de 3,5x), nous nous attendons à ce que sa surperformance par rapport aux pairs OMC reprenne sur une efficience du capital plus élevée. Achetez avec Rs 540 PT pour jouer la récupération du cycle de raffinage.

Sous-performance de l’action BPCL : L’action a corrigé 26% par rapport à son récent pic et est maintenant en baisse de 3%/28% au cours des 1 an/2 dernières années. Il a sous-performé HPCL de 41 %/31 % sur une base 1 an/2 ans. Il a également sous-performé IOCL de 40 %/17 %. Alors que l’important dividende spécial versé en septembre-21 a compensé une partie de la sous-performance flagrante, nous notons que BPCL a surperformé HPCL/IOCL 97%/241% au cours de la dernière décennie.

Pas de prime de privatisation au prix actuel : Le P/B actuel de BPCL de 1,6x est inférieur à celui où il se négociait auparavant (2x) avant l’annonce par le Centre, le 19 novembre, de son intention de la privatiser.

Meilleurs ratios de retour dans le pack OMC : L’efficacité du capital de BPCL est la plus élevée du pack OMC, ce qui lui permet de générer un ROE complet de 24 % contre 22 % pour HPCL et 14 % pour IOCL. Ceci est attrayant à la lumière de la valorisation bénigne reflétée par le prix actuel (1,6x 1 an FWd P/B).

Les performances marketing devraient s’améliorer sur les ajouts de 30 % de RO depuis FY20 : La société a ajouté 4 450 points de vente au détail (RO) au cours des exercices 20-H1FY22, élargissant son réseau de 30 %. Cependant, avec les restrictions répétées de la pandémie, son volume de carburant automobile est inférieur à celui de l’exercice 19. Nous prévoyons que la croissance du volume marketing s’accélérera une fois la pandémie passée, entraînant la croissance de l’Ebitda marketing de base.

Programme d’investissement le plus judicieux parmi les MOC : Le taux d’investissement de BPCL est le plus bas parmi les OMC, car elle s’est abstenue d’entreprendre des projets de raffinerie entièrement nouveaux, contrairement à ses pairs. Avec des projets en cours axés sur l’amélioration de la combinaison de produits à valeur ajoutée dans sa production, l’efficacité du capital devrait continuer à dominer ses pairs.

Forte sensibilité des bénéfices à la relance du GRM : La stratégie zéro Covid de la Chine a entraîné des restrictions de voyage qui ont pesé sur sa demande de diesel (21 septembre : -11% par rapport au 19 septembre). La demande de diesel de l’Inde est inférieure à son niveau de 2019, en raison d’une utilisation moindre des transports publics et d’une demande industrielle plus faible. La reprise de la demande de diesel en Chine et en Inde au S2CY22E pourrait ancrer une reprise durable des marges de raffinage. Le BPA de BPCL augmente de 15 % pour chaque dollar d’amélioration du GRM.

Marketing dans un sweet spot : La forte correction des prix de détail du brut et la stagnation ont entraîné une hausse des marges commerciales sur le diesel et l’essence au-dessus du niveau normatif de Rs 3/lt. Cela a créé de la place pour une réduction probable des prix de détail à l’approche des élections du 22 février.

Première étape de récupération du cycle de raffinage : La sous-performance de BPCL a retiré toute la prime d’un éventuel événement de privatisation. Il se négocie à un P/B attrayant de 1,6x. Réitérez l’achat avec PT de Rs 540—à 7x avant EV/Ebitda.

