Évaluation de DeMar, histoire d’amour avec Scottie Barnes, équipes NBA bloquées

Bienvenue dans The Void alors que Kevin O’Connor vous plonge au cœur de la NBA avec les personnes qui la connaissent le mieux. Le KOC présente Sportsnet 950 Les hôtes du FAN et les reporters des Raptors de Toronto Blake Murphy et William Lou. Ils discutent de l’amélioration de DeMar DeRozan en tant que joueur depuis qu’il a quitté les Raptors (01:45) avant de regarder sa performance cette saison avec les Bulls (06:47). Le KOC avoue son amour pour l’ailier recrue des Raptors Scottie Barnes, et ils discutent des raisons pour lesquelles son style de jeu est si excitant (17:30). Le KOC souligne la construction étrange de la liste des Raptors et ils se demandent si la franchise devrait faire un pas pour un grand homme (29:18). Enfin, une brève conversation sur la recrue des Warriors Jonathan Kuminga (42:45).

Hôte : Kevin O’Connor

Invités : Blake Murphy et William Lou

Producteurs : Jessie Lopez et Dylan Berkey

