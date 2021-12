L’automatisation, la migration vers ODM (en particulier les téléphones mobiles) et un écosystème de composants en aval sont essentiels pour ses revenus à long terme et son avantage concurrentiel. Conservez « Acheter ».

Nous avons récemment échangé avec Sunil Vachani, président exécutif de Dixon. Faits saillants : (i) La pénétration et la substitution des importations dans les catégories où Dixon est présent offrent un potentiel de croissance énorme, et Dixon aspire à être l’un des cinq premiers acteurs mondiaux des EMS en termes de chiffre d’affaires et de capacité. (ii) Mgmt reste confiant d’attirer des partenaires mondiaux/locaux qui donnent la priorité aux joueurs ayant de solides antécédents d’exécution, un avantage en termes de coûts, etc.

L’ambition d’échelle centrée sur les rendements durables de Dixon renforce la confiance en ce qui concerne le panier d’opportunités. L’automatisation, la migration vers ODM (en particulier les téléphones mobiles) et un écosystème de composants en aval sont essentiels pour ses revenus à long terme et son avantage concurrentiel. Conservez « Acheter ».

Ambition à l’échelle Locale-Globale : Mgmt a mis en évidence quelques moteurs de croissance : une croissance significative tirée par la pénétration sur le marché intérieur et la substitution des importations dans les segments clés ciblés par Dixon tels que les lampes LED (25 % importées) et les moniteurs (largement importés). Dixon est en bonne voie pour se conformer au plafond du PLI mobile et également pour réaliser un chiffre d’affaires de Rs 70 milliards (FY23E). La société est en pourparlers avec davantage de clients pour des téléphones intelligents/fonctionnels. Les majors mondiales recherchent des acteurs nationaux avec une capacité plus rapide à augmenter la fabrication, une structure à faible coût et des antécédents d’exécution, ce qui confère à Dixon un avantage.

Approche équilibrée de la croissance : Se développant dans de nouvelles catégories évolutives, Dixon a un seuil de retour clair à long terme, qui est un filtre clair. À notre avis, alors que les affaires mondiales poseraient des défis aux rendements globaux car elles offrent une grande échelle, la capacité de Dixon à générer des rendements supérieurs au taux attendu resterait essentielle pour les parties prenantes. Le réfrigérateur, la machine à laver et les lumières LED ont une part élevée d’ODM, tandis que les téléphones portables ont de multiples aspects et nécessitent une plus grande clarté sur plusieurs composants. La mise à niveau des compétences et l’automatisation sont des domaines prioritaires constants pour la gestion, et ils s’attendent à ce que la volatilité des produits de base se résorbe d’ici l’exercice 23E.

Perspectives et valorisation : « Croissance par conception : dans notre récent rapport d’initiation, nous avons mis en évidence le super-cycle croissance/rendements de Dixon, qui le distingue des grands pairs mondiaux. La composition des revenus (OEM contre ODM) et la part des revenus mondiaux resteraient essentielles pour les rendements globaux et resteraient un élément clé contrôlable. L’expansion continue de Dixon sera la clé de l’échelle quantique de ses revenus au cours de l’exercice 21-24e (45 % TCAC) et semble être sur la bonne voie.

À long terme, les retours dépendraient des choix stratégiques concernant les segments domestiques et d’exportation, la R&D et d’autres investissements, etc. Conservez « BUY/SO » avec un TP de Rs 5 700. Dixon fait partie de nos meilleurs choix sectoriels.

