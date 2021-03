Evaluation de Kaveri Seed Company: Acheter; La hausse des prix du coton est de bon augure

Kaveri génère environ 50% de revenus à partir des graines de coton: la hausse des prix du coton est susceptible d’augmenter les semis de coton, entraînant une meilleure demande de graines de coton.

Les prix du pétrole brut sont en hausse de 26% en glissement annuel, ce qui entraînera vraisemblablement une hausse des prix du nylon, un produit concurrentiel majeur du coton. Nous notons que les prix du coton (WPI) sont également passés à 114 en février 21 contre 92 en octobre 20. La hausse des prix du coton stimulera les semis de coton. Kaveri génère environ 50% de ses revenus à partir des graines de coton et sera donc probablement l’un des principaux bénéficiaires de la hausse des prix du coton. La hausse des revenus des graines de coton est également un facteur de relance des marges.

Nous restons positifs sur Kaveri compte tenu du succès de ses semences non cotonnières et des gains de parts de marché dans les semences de coton au Gujarat et à Haryana, entre autres États. Cela réduira probablement les risques du modèle commercial actuel de Kaveri, centré sur les graines de coton dans le sud de l’Inde. L’action se négocie à une valorisation attrayante en dessous du rendement moyen P / E-1 SD et FCF de 9% sur FY21E. Maintenez l’achat avec un prix cible basé sur DCF de 710 (10x FY23E P / E).

Kaveri génère environ 50% de revenus à partir des graines de coton: la hausse des prix du coton est susceptible d’augmenter les semis de coton, entraînant une meilleure demande de graines de coton. Kaveri est susceptible d’être le plus grand bénéficiaire de cette tendance. Une part plus élevée des revenus des graines de coton augmente les marges. La plupart des autres segments commerciaux de Kaveri (par exemple les semences de maïs, la sélection et les semences de riz hybride) génèrent des marges relativement plus faibles que les semences de coton. Les semences potagères sont toujours en mode investissement.

Approche de croissance à plusieurs volets: Kaveri poursuit le double objectif d’élargir à la fois son portefeuille de produits et sa présence géographique mondiale. Il est entré dans l’ouest et le nord de l’Inde et a également commencé ses exportations vers cinq pays. Nous notons que Kaveri a lancé plusieurs variantes de riz (sélection + hybride), de maïs et de semences de légumes. Le succès de ces initiatives créera de nouvelles voies de croissance et réduira le risque du modèle commercial actuel centré sur les graines de coton dans le sud de l’Inde.

Maintain Buy: Kaveri a créé de la valeur forte (FCF) au cours de la dernière décennie et nous restons optimistes sur ses perspectives de croissance à moyen terme. Nous modélisons la société pour qu’elle publie des revenus et des TCAC PAT de 12,8% et 17,7%, respectivement, sur les exercices FY20-FY23e. Nous valorisons l’action au prix cible basé sur DCF de 710 Rs.

