Avec une amélioration de la persistance et des leviers opérationnels, les marges de la VNB s’amélioreront sensiblement à moyen terme, selon nous.

HDFC Life a annoncé l’acquisition d’Exide Life le 3 septembre 2021 (sous réserve de l’approbation réglementaire) pour un montant de Rs 66,9 milliards (7,3 milliards de Rs en espèces et émettra ~ 87 millions de nouvelles actions à Exide Industries [EXID IN, Buy]). L’acquisition n’est pas importante et entraînera une dilution de seulement 4,3 %. L’acquisition d’Exide Life ajoutera : (1) environ 10 % à l’EV ; (2) 1,3 % de part de marché pour HDFC Life ; (3) 8-9% en APE ; et (4) 34 % à l’effectif de l’agence.

Mais, nous pensons que les activités d’Exide Life ont été médiocres, avec : (1) un TCAC en baisse de 2 % de l’APE au cours des trois dernières années ; (2) ratio d’exploitation à 20 % contre 12 % pour HDFC Life (FY21) ; (3) des ratios de persistance inférieurs de 14 à 20 % dans tous les compartiments par rapport à HDFC Life ; et (4) croissance EV de seulement 8 % TCAC contre + 20 % TCAC pour HDFC Life au cours de l’exercice 18-21. Par conséquent, nous pensons que payer 2,5x EV suiveur semble cher par rapport à 3,2x-3,4x EV suiveur pour IPRU/SBI Life, qui sont des franchises bien supérieures.

Justification de l’accord

Les principales raisons mises en évidence par la direction pour cette acquisition sont (1) la force d’agence d’Exide Life (environ 36,7 000 agents) ; (2) des atouts sur les marchés de niveau 2/3 (en particulier dans le sud) ; et (3) l’élargissement de la gamme de produits. La direction a souligné que l’acquisition fournira non seulement un vaste réseau d’agences (34 % de HDFC Life) mais contribuera également à améliorer sa présence dans les régions du sud et les marchés de niveau 2/3 (contribuer à + 60 % de l’activité).

De plus, bien que les marges VNB (après dépassement) soient à un chiffre pour Exide life, HDFC Life sera en mesure d’améliorer les marges de manière significative avec des synergies de coûts, un mix de produits optimisé et une amélioration de la persistance, à notre avis. Cela dit, l’amélioration des marges devrait être davantage une histoire FY23/24F – l’approbation prendra 6 mois et un délai supplémentaire de 12 à 15 mois pour l’amélioration des marges.

Une devise forte permet de payer une telle prime

Alors que nous voyons une possibilité d’amélioration matérielle des paramètres d’exploitation, nous pensons que la valorisation de 2,5x EV suiveur n’est pas justifiée pour une activité aussi inférieure à la moyenne, d’autant plus que les acteurs les plus faibles (au-delà du top 8) ont connu des difficultés. Des pairs comme SBI Life / IPRU Life se négocient à 3,2x / 3,4x EV suiveur, mais ont un positionnement de marque solide, la plus grande distribution de banca et un avantage d’échelle significatif. Cela dit, la devise forte de HDFC Life (se négociant à 5,1x EV suiveur) permet à la société de payer une prime pour une telle acquisition, surtout compte tenu de la petite taille de l’acquisition (seulement 4,6% de sa capitalisation boursière), à ​​notre avis.

Faits saillants d’Exide Life

La fusion devrait conduire à une augmentation des VE d’environ 10 % pour HDFC Life, tandis que la croissance des VE d’Exide Life n’a été que de 8 % au cours de l’exercice 2018-21F. La direction a souligné qu’elle ne s’attend pas à un ajustement important sur l’EV (<5%) et reste même bien provisionnée pour les coûts de mortalité liés au COVID-19.

Canal d’agence : la fusion ajoutera environ 34 % d’agents supplémentaires à HDFC Life et la productivité de l’agence s’améliorera probablement encore avec une gamme de produits plus large. HDFC Life a même par le passé essayé de renforcer son agence par la voie inorganique. Cela dit, le nombre d’agents a diminué d’un TCAC de 7 % pour Exide Life contre un TCAC de 13 % pour HDFC Life au cours de l’exercice 18-21.

La persistance reste nettement inférieure à 75 %/41 % (13e/61e mois) pour Exide Life contre 92 %/54% pour HDFC Life. Les ratios de coûts restent élevés compte tenu d’une activité sous-dimensionnée avec des charges d’exploitation/primes à 20 % pour Exide Life contre 12 % pour HDFC Life. Le mix de produits reste également largement biaisé en faveur du PAR (70 %), tandis que le mix de protection est raisonnable à 11 % (principalement ROP). La marge VNB, selon la direction, est inférieure à un chiffre, tandis que les marges VNB avant dépassement sont comparables et les marges par produit sont également comparables. Avec une amélioration de la persistance et des leviers opérationnels, les marges de la VNB s’amélioreront sensiblement à moyen terme, selon nous.

