La fenêtre de transfert d’été étant maintenant terminée, il est temps de regarder ce que le club a accompli. En évaluant la fenêtre de transfert de Southampton, nous trouvons un club qui a réalisé des performances bien au-dessus des attentes cet été. Perdant contre les joueurs vedettes Ryan Bertrand, Danny Ings et Jannik Vestergaard, Southampton aurait dû être un choix facile pour la relégation.

Cependant, le club a fait un excellent travail avec ses mouvements d’été. Remplaçant les partants, ajoutant de la profondeur et faisant appel à de nouveaux jeunes talents, les Saints ont atteint presque tous leurs objectifs cet été. Avec les premiers retours maintenant, il est permis de dire que cet été a été inoubliable pour les Saints. Sans plus tarder, cependant, jetons un coup d’œil et notons les performances de Southampton dans la fenêtre de transfert.

Évaluation de la fenêtre de transfert de Southampton

Theo Walcott – Transfert gratuit

Possédant un montant limité de fonds cet été, Southampton a commencé son objectif d’été avec une cible familière. En prêt avec le club la saison dernière, Southampton a officialisé le retour de Theo Walcott avant la fin de la saison dernière. Signant l’ancienne star de l’académie des Saints lors d’un transfert gratuit d’Everton, Walcott devrait désormais rester avec le club pour le reste de sa carrière de joueur.

Outre l’expérience précieuse et la qualité qu’apporte Walcott, la signature éclaire également massivement l’avenir. Dans le cadre du contrat de deux ans, Walcott rejoindra également l’académie du club en tant qu’entraîneur une fois ses jours de jeu terminés. Une victoire totale pour le club, c’est un coup A+.

Note : A+

Romain Perraud – 13 millions d’euros

Perdant le pilier de longue date Ryan Bertrand à un transfert gratuit plus tôt dans l’été, Ralph Hasenhuttl était désespéré de signer un nouvel arrière gauche de l’équipe première. Considéré comme l’un des plus grands besoins du club, Southampton n’a pas tardé à signer Romain Perraud. Première vraie recrue de l’été, l’arrière gauche français pourrait aussi être la recrue la plus importante du club.

En provenance de Brest en Ligue 1, Perraud aurait coûté aux Saints 13 millions d’euros. Un transfert coûteux compte tenu de la situation financière de Southampton, cette décision semble avoir porté ses fruits pour le club. Débutant les deux premiers matches de Premier League du club, Perraud est l’option d’arrière gauche parfaite pour ce club. À l’avenir cette saison, Perraud semble être une signature cruciale.

Note : A

Dynel Simeu – 1,5 million de livres sterling

Signé de Chelsea, Dynel Simeu représente un projet à long terme pour Southampton. L’arrière central de 19 ans a rejoint les Saints dans le cadre d’un transfert de 1,5 million de livres sterling cet été et devrait être un membre régulier de l’équipe B du club. Cependant, sa position au sein du club est certaine de changer au fil des jours et des mois.

L’une des meilleures qualités de Simeu est son leadership. En tant que capitaine de l’équipe U23 de Chelsea, Simeu a donné l’exemple à l’académie senior des Blues. Désormais avec Southampton, le défenseur central de 19 ans devra mettre en valeur ses talents de leader. Si Simeu peut montrer l’exemple pour l’équipe B de Southampton, il semble probable que le défenseur né dans le Hampshire fera bientôt partie de l’équipe première du club.

Note : B+

Tino Livramento – 5 millions de livres sterling

La signature de l’été du point de vue de Southampton. L’arrière droit de 18 ans a rejoint Southampton en provenance de Chelsea début août pour un montant de 5 millions de livres sterling. Moins d’un mois plus tard, l’ancien jeune joueur de l’année de Chelsea est déjà devenu une jeune star pour Southampton.

À partir de chacun des trois premiers matches de Premier League des Saints, Livramento a fait preuve de qualité au-delà de ses années. Défenseur extrêmement habile et talentueux, il associe cette compétence à une qualité d’attaque impressionnante. Dans l’ensemble, Livramento est la meilleure recrue des Saints depuis des années. Le seul bémol reste la clause de rachat de Chelsea pour le défenseur anglais. Jusqu’à ce que cela soit encaissé, attendez-vous à ce que Livramento soit l’un des meilleurs joueurs de Southampton.

Note : A+

Adam Armstrong – 15 millions de livres sterling

Si vous demandez au supporter moyen de classer l’importance des transferts estivaux de Southampton, la signature d’Adam Armstrong occuperait probablement la première place. Signé en remplacement de Danny Ings, la performance d’Armstrong cette saison aura un effet majeur sur le positionnement final des Saints dans le tableau. Sur la base des premiers retours, il semble que cette décision soit une autre excellente pour Southampton.

Marqueur à ses débuts contre Everton, Armstrong a été l’un des meilleurs joueurs des Saints cette saison. Alors que l’attaquant anglais n’a pas réussi à marquer depuis son but à Goodison Park, son positionnement et sa forme dans chacun des trois premiers matches ont été impressionnants. Si Armstrong continue à jouer comme ça à l’avenir, il sera une autre bonne recrue dans cette impressionnante fenêtre estivale.

Note : A

Armando Broja – Prêt

Intégré dans l’équipe avec Adam Armstrong, Armando Broja aide à compléter l’équipe première de Southampton. Signé sur un prêt d’une saison de Chelsea, Broja s’est déjà imposé comme le remplaçant de premier choix de Ralph Hasenhuttl. La plus grande question, cependant, est de savoir quel niveau de performance peut être attendu de l’international albanais.

Les premiers retours suggèrent que Broja pourrait être une autre signature de qualité. N’ayant fait qu’une seule apparition en Premier League pour Southampton, Broja a utilisé le match de la Coupe Carabao des Saints dans le comté de Newport pour montrer ses véritables capacités. En marquant deux fois au cours de ses 65 minutes d’action, Broja a montré sa touche de but. Reste à savoir si cette touche s’étendra ou non à la Premier League.

Note : B+

Thierry Small – À déterminer

Alors que Thierry Small n’est pas une signature massive dans le présent pendant la fenêtre de transfert de Southampton, l’arrière latéral anglais pourrait en représenter une à l’avenir. Star de l’académie des jeunes d’Everton, Small a quitté les Toffees cet été pour Southampton. Une promesse d’action en première équipe a assuré les services du jeune de 17 ans. Cela dit, il est peu probable que les supporters voient Small en action bientôt.

Une deuxième véritable signature d’arrière gauche, Small est assis directement derrière Romain Perraud dans la hiérarchie du club. Cependant, avec Kyle Walker-Peters s’avérant apte à jouer sur le côté gauche, Small se retrouve maintenant troisième au poste. Membre de l’équipe B pour l’instant, cela pourrait prendre un an ou deux avant que ce transfert puisse vraiment être noté. Compte tenu de la promesse que Small a cependant montrée, cette signature est toujours une bonne signature pour Southampton.

Catégorie B

Lyanco – 7 millions d’euros

Le dernier mouvement de la fenêtre de transfert pour Southampton a vu le club déménager pour un défenseur central bien nécessaire. Ayant besoin de remplacer Jannik Vestergaard, les Saints se sont empressés de signer le Brésilien Lyanco de Turin. Malgré le fait que Lyanco a souvent été blessé pendant son séjour en Italie, le joueur de 24 ans donnera à Southampton la profondeur dont il a tant besoin cette saison.

Contrairement à certaines des autres signatures estivales de Southampton, il est peu probable que Lyanco commence tôt. En fait, le défenseur glisse presque certainement au troisième rang du tableau des profondeurs des Saints derrière le remplaçant préféré Jan Bednarek. Cela dit, le Brésilien fournit à Ralph Hasenhuttl une couverture au poste de défenseur central. Une fois que Lyanco sera sur le terrain, une évaluation de sa qualité sera beaucoup plus facile.

Pour l’instant cependant, le joueur de 24 ans représente une signature de profondeur de 7 millions d’euros.

Note : C

