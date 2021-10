Évaluation de la forme de Daniel Ricciardo depuis la pause estivale de la Formule 1

Le grand avantage d’être le joker dans le peloton de la Formule 1 est que Daniel Ricciardo peut s’en tirer en disant des choses que la plupart de ses rivaux ne peuvent pas dire.

Souvent prononcé sur le coussin de son sourire et avec le rire qui l’accompagne, ses mots n’ont pas le poids, par exemple, de Max Verstappen à son plus menaçant ou de Fernando Alonso à son plus fougueux.

C’était donc dans le tour de récupération du Grand Prix d’Italie à Monza, où Ricciardo – qui venait de mettre fin aux neuf années sans victoire de McLaren et avait creusé un peu de lumière dans le tunnel de sa saison la plus difficile à ce jour – s’est adressé aux non-croyants.

« Pour tous ceux qui pensaient que je suis parti, je ne suis jamais parti… je me suis juste écarté pendant un moment », a déclaré Ricciardo à la radio de l’équipe au plus près d’une reprise de Valtteri Bottas « à qui de droit ». ligne.

Comme il s’agissait de Daniel étant Daniel, son message radio – pas exactement du matériel de t-shirt en tout cas – n’a peut-être pas attiré l’attention qu’il aurait pu faire s’il venait d’une présence plus sombre, mais l’implication était claire.

Après un premier semestre misérable au cours duquel il avait été dominé, parfois humilié, par son coéquipier Lando Norris et avait eu du mal à s’adapter à la MCL35M, il était de retour.

Les équipes et les pilotes en difficulté se trompent souvent en croyant qu’un bon résultat, un week-end propre, peut être la solution à tous leurs maux, ignorant l’idée que leurs problèmes sont invariablement plus profonds qu’un manque de confiance et confondant la cause du symptôme.

Découvrez les derniers produits dérivés de Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de la Formule 1

Mais Ricciardo lui-même était convaincu qu’une percée d’une certaine description avait déjà été faite.

Même dimanche matin à Monza, l’Australien a parlé de la pause estivale comme d’un tournant dans sa saison, racontant à la couverture télévisée de Sky Sports qu’il « se sentait un peu mieux » et que même si cela ne se traduisait peut-être pas directement en temps au tour, il était de plus en plus à l’aise avec la voiture.

En termes de résultats, c’est indiscutable. N’ayant pas réussi à terminer plus haut que cinquième au premier semestre 2021, Ricciardo a terminé au moins quatrième dans trois des cinq courses depuis la reprise de la saison fin août.

Mais est-ce le résultat du fait que Ricciardo a vécu une sorte de moment eurêka pendant ses vacances d’été, les voies neuronales et la mémoire musculaire construites au cours des 11 premiers week-ends de course dans la McLaren rendant tout un peu plus facile à son retour dans le cockpit ?

Ou est-ce simplement spécifique à la piste, un cas de sites récents flattant la voiture et entraînant Daniel pour la balade ?

Sa quatrième place sur la grille à Spa, convertie en six points lorsque le GP de Belgique a été effectivement abandonné en raison de fortes pluies, a marqué le début de sa remontée en forme, mais sa performance aurait presque certainement été ombragée si son coéquipier avait terminé les qualifications. .

Avant sa chute dans la section Eau Rouge/Raidillon au début de la Q3 dans des conditions qui se détérioraient, Norris avait été le plus rapide de tous à la fois en Q1, où il était plus de trois secondes plus rapide que Ricciardo, et en Q2, lorsque l’écart était réduit à 1.1s.

Étant donné que le déficit éventuel de Ricciardo par rapport au temps de pole de Verstappen était précisément de 1,099 s, le sentiment d’occasion manquée du côté du garage de Norris était palpable et la pluie du jour de la course a potentiellement protégé Ricciardo de la véritable disparité entre les pilotes McLaren révélée sous la forme d’une reprise de Norris du 15.

De son propre aveu, Norris a subi son pire week-end de 2021 à Zandvoort, où les longs virages fluides – comme à Barcelone, Paul Ricard et Silverstone – semblaient en quelque sorte cacher les limites de Ricciardo avec le MCL35M.

Deux drapeaux rouges dans les derniers instants de la Q2 ont laissé Norris bloqué en P13 alors que Ricciardo ne le surqualifiait que pour la cinquième fois, mais le malheur de samedi est devenu un avantage dimanche alors que Ricciardo – pas pour la première fois en 2021 – a été chargé de laisser Norris , sur une stratégie moyennement dure, passé.

Puis vint Monza, où si Ricciardo n’avait pas été compétitif dans une McLaren-Mercedes contre un groupe de Ferrari et d’Alpine sous-alimentées, l’AlphaTauri-Honda de Pierre Gasly et une Aston Martin en proie à leurs propres problèmes, Zak Brown et Andreas Seidl auraient bien pu être déplacé pour étudier les petits caractères de son contrat.

Dans ce contexte, cinquième sur la grille lors des qualifications du vendredi était l’exigence minimale et ce qui a suivi était simplement fonction du week-end de Monza en termes de format et de tracé du circuit.

Le dernier essai du format de sprint a offert l’opportunité de deux départs de course, que Ricciardo, à son crédit, a joué à la perfection, devançant Norris et Lewis Hamilton pour remporter la troisième place du sprint avant de battre le poleman Verstappen au virage 1 du grand prix. lui-même à prendre les devants.

Une fois devant, il ne serait plus possible de le rattraper, la vitesse de fin de ligne droite de la McLaren à faible traînée et son glorieux grognement Mercedes protégeant Ricciardo de la menace de la Red Bull-Honda assistée par DRS de Verstappen tout au long du premier relais.

La collision de fin de course de Verstappen avec Hamilton, qui a promu Norris à la deuxième place, a effectivement scellé la victoire, car la seule voiture qui aurait pu attaquer de manière réaliste Ricciardo – la même, avec un DRS ajouté – a été avertie de ne pas déranger par une équipe déterminée et endurante. de tenter leur chance.

Avec une longue course vers la première zone de freinage, Sotchi était toujours susceptible de maintenir le facteur de bien-être de McLaren, mais tandis que Norris a surfé sur la vague pour enfin assurer sa première pole position, Ricciardo n’a pas réussi à faire un tour à moins d’une demi-seconde de son coéquipier en toute session chronométrée.

Bien qu’il se soit qualifié cinquième, le dernier tour de Ricciardo en Q3 en pneus tendres sur une piste sèche était à plus de deux secondes du temps de Norris – ce qui souligne encore une fois la différence de confiance et de sensations entre les pilotes – et il était à plus de 40 secondes de retard lorsque la pluie est arrivée en retard. Dans la course.

Avec relativement peu à perdre, Ricciardo a été parmi les premiers à se présenter aux intermédiaires, passant de la sixième à la quatrième place lorsque Norris, combattant Hamilton pour la victoire, et Sergio Perez ont parié et perdu en restant sur les slicks.

Après avoir été bloqué sur 50 points à mi-parcours de la saison, Ricciardo avait ajouté 45 points à son total en seulement quatre courses, mais le récent GP de Turquie a peut-être fourni la preuve concluante que les rumeurs d’un renouveau de Ricciardo ont été grandement exagérées.

Revenant enfin à une piste plus représentative, Ricciardo non seulement n’a pas réussi à atteindre la Q3 pour la première fois depuis la Hongrie, mais est tombé à l’obstacle de la Q1 pour la première fois depuis le GP du Portugal de mai, où la véritable ampleur de ses difficultés McLaren est devenue apparente pour la première fois.

Si sa mauvaise place sur la grille doit beaucoup à son positionnement à la fin de la Q1, le laissant incapable de capitaliser sur une piste sèche, son manque de rythme par rapport à Norris sur le sec vendredi – cet écart d’une demi-seconde jetant à nouveau une ombre sur son chaque mouvement – et les faibles progrès dans la course ont eu l’impression de reprendre un service normal.

Et cela a alimenté la perception croissante que Ricciardo – après avoir connu son succès chez Red Bull et fait son argent chez Renault – est maintenant, à 32 ans et avec ses meilleurs jours probablement derrière lui, un pilote sans envie, qui reste battu.

À tout le moins, la victoire de Ricciardo au GP d’Italie – le fait même qu’il soit le seul pilote McLaren depuis 2012 à monter sur la plus haute marche d’un podium – lui fera gagner du temps et de la patience, et contribuera à convaincre les goûts de Brown et Seidl qu’il existe de l’or à avoir s’ils continuent à creuser.

Monza est arrivé trop tard pour sauver sa saison et – alors qu’il « s’écarte » une fois de plus, sa période de répit probablement terminée – 2022, avec une toute nouvelle voiture sous une nouvelle réglementation, a déjà l’air d’une année décisive.

Cela ne peut pas arriver assez tôt pour le soi-disant Honey Badger qui, malgré toutes ses fanfaronnades, est devenu une espèce en voie de disparition.