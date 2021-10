Évaluation de l’impact environnemental d’Apple Silicon au stade de la conception

Apple sera à l’avenir en mesure d’évaluer l’impact environnemental d’Apple Silicon à un stade précoce de la conception des puces, grâce à son rôle de chef de file dans une nouvelle initiative de recherche.

Le programme est susceptible de contribuer à l’objectif environnemental déclaré d’Apple de devenir 100 % neutre en carbone d’ici 2030.

Un fait peu connu est que l’empreinte carbone de la fabrication d’une puce est supérieure à l’empreinte de toute l’énergie qu’elle consommera pendant toute sa durée d’utilisation, comme l’a révélé une étude de l’Université Cornell.

D’une manière générale, les émissions de carbone ont deux sources : la consommation d’énergie opérationnelle et la fabrication et l’infrastructure du matériel. Bien que les émissions de carbone des premiers diminuent grâce aux innovations algorithmiques, logicielles et matérielles qui améliorent les performances et l’efficacité énergétique, l’empreinte carbone globale des systèmes informatiques continue de croître. Ce travail quantifie la production de carbone des systèmes informatiques pour montrer que la plupart des émissions liées aux équipements mobiles et de centres de données modernes proviennent de la fabrication et de l’infrastructure du matériel. Nous exposons donc les orientations futures pour minimiser l’impact environnemental des systèmes informatiques.