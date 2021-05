Évaluation de Michael Oren ⋆ .

Si vous voulez comprendre la politique étrangère perverse de l’administration Obama, les mémoires de Michael Oren, Ally, sont dans un texte inestimable. Il fournit un compte rendu de première main de la malhonnêteté et de la tromperie d’Obama envers Israël alors que son administration travaillait à un arrangement facilitant la poursuite des armes nucléaires par le régime iranien tout en le finançant des poursuites terroristes.

Il est difficile de trouver une explication innocente, ou du moins une explication qui ne soit pas stupéfiante. Une fois l’accord conclu sous la forme du JCPOA, l’administration a menti à son sujet sans relâche avec l’aide de son auxiliaire médiatique.

Oren est l’ancien ambassadeur d’Israël aux États-Unis. Il s’est inspiré de son expérience personnelle pour les mémoires. Il s’en remet à nouveau pour commenter le refus de John Kerry de la conversation relatée par Mohammad Javad Zarif concernant la divulgation par Kerry des actions israéliennes en Syrie rapportée par le New York Times cette semaine. Dmitriy Shapiro a recherché Oren pour cette histoire de JNS sur l’évaluation d’anciens ambassadeurs israéliens sur l’affaire Kerry / Zarif:

Oren a cité le discours de Kerry en 2016 après l’échec des négociations de paix israélo-palestiniennes, où il a passé plus d’une heure à faire la leçon à Israël sur ses colonies alors que la guerre faisait rage hors de contrôle dans la Syrie voisine.

«Au même moment où les Syriens [President] Bashar Assad tuait un demi-million de ses propres compatriotes et le gouvernement américain a refusé d’intervenir, Kerry a trouvé le temps de prononcer un discours d’une heure condamnant les colonies israéliennes », a déclaré Oren. «Que se passait-il au nord de [Israel] a été le plus grand massacre de l’histoire de l’après-Seconde Guerre mondiale. »

Le discours était particulièrement déroutant, a souligné Oren puisque Kerry a blâmé Israël seul pour l’échec des pourparlers de paix.

Oren a dit qu’il ne savait pas si Zarif disait la vérité dans l’enregistrement, mais cela était bien connu pendant les négociations pour l’accord nucléaire iranien Kerry et Zarif avaient une relation étroite, ce qui a troublé Israël.

“Il n’a fait aucune tentative pour déguiser cela”, a déclaré Oren. «Et pour les Israéliens, c’était très inquiétant. C’était le représentant d’un gouvernement qui avait juré de nous détruire – cherchant activement à nous détruire. Ce n’était pas passif. Ce n’était pas que de la rhétorique.

«C’est dérangeant pour les Israéliens et cela aurait dû être dérangeant pour les Américains parce que c’est un régime qui opprime les homosexuels et la liberté d’expression, emprisonne les gens et torture les gens. Je veux dire, cela aurait dû être plus dérangeant pour une personne, je pense, d’un point de vue libéral comme John Kerry.