Évaluation de Minda Industries : Acheter – JV avec FRIWO pour agrandir le panier de produits EV

L’entreprise continuera à dépasser l’industrie ; ‘Acheter’ retenu avec TP jusqu’à Rs 1 130 à partir de Rs 950

Minda Industries a conclu une coentreprise avec FRIWO pour combiner leur expertise technique et de fabrication afin de fabriquer et de fournir divers composants de véhicules électriques pour 2W et 3W sur les marchés indiens. La coentreprise aidera MNDA à accélérer les lancements de produits EV et à proposer une large gamme d’offres aux équipementiers 2W. L’entreprise est bien positionnée pour bénéficier de – (i) la premiumisation conduisant à une augmentation du contenu par véhicule, (ii) la substitution des importations (jantes en alliage) et l’augmentation de la localisation des composants électroniques (capteurs) et (iii) l’adoption rapide de la technologie EV en 2Ws. Compte tenu des opportunités de croissance supérieures, MNDA reste notre premier choix dans le domaine des accessoires automobiles.

Minda Industries forme une coentreprise avec FRIWO : cette coentreprise aidera l’entreprise à proposer des ajouts de produits plus récents tels que des blocs-batteries et des chargeurs externes (FRIWO a déjà des clients clés pour ces produits en Inde) ainsi qu’à accélérer le développement de produits pour le contrôleur de moteur. L’entité proposera une gamme complète de solutions de propulsion électrique pour les deux et trois roues électriques sur le marché national. Les investissements totaux à engager par la coentreprise proposée seront de 3,9 milliards de roupies au cours des six prochaines années, dont 1,6 milliard de roupies seront investis au cours des deux prochaines années.

JV accélérera encore les initiatives 2W EV pour MNDA : la société a commencé la production de produits spécifiques aux EV pour les OEM 2W. En outre, la coentreprise aidera l’entreprise à accélérer le calendrier de développement des produits et à augmenter l’offre de valeur du kit aux OEM 2W avec de nouveaux produits.

Minda bien positionnée : nous avons affiné nos estimations de BPA pour l’exercice 2022-24e. Nous nous attendons à ce que MNDA continue de surperformer l’industrie. Maintenir l’achat avec une FV révisée de 1 130 Rs (contre 950 Rs plus tôt) sur la base de la méthodologie DCF, car nous avons augmenté les hypothèses de taux de croissance à long terme pour l’entreprise et reporté à mars 2024e.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.