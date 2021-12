Évaluation de Motherson Sumi Systems : Achat – Entreprise bien placée pour tirer parti de toute relance automatique

Se tourner vers les VE pour aider à moyen terme ; FY22-23e BPA en baisse de 6 à 8 % en raison d’une estimation de croissance plus faible ; mis à niveau vers la cote « Acheter »

Compte tenu de la récente correction de Motherson Sumi Systems, nous améliorons le stock pour acheter (à partir d’ADD). Nous pensons que la société est bien placée pour tirer parti de la reprise de la demande automobile et de l’amélioration de l’offre de puces à partir de H2CY22e. La société est bien placée pour bénéficier à moyen terme de l’augmentation du contenu électronique par véhicule dans les véhicules de tourisme, des relations solides avec les équipementiers, du passage aux véhicules électriques et de la consolidation des fournisseurs, en particulier dans l’industrie mondiale des composants en plastique.

L’industrie automobile mondiale reste volatile ; s’attendre à une forte reprise à partir de H2CY22e

L’activité SMRPBV a été fortement impactée en raison des pressions du côté de l’offre auxquelles sont confrontés ses principaux clients tels que Daimler, le groupe Volkswagen, Hyundai, entre autres, qui devraient s’améliorer à partir du H2CY22e avec l’amélioration de la capacité de fabrication du secteur des puces. Les conditions de la demande restent solides en raison de l’amélioration de la confiance des consommateurs, de la préférence pour la mobilité personnelle et de la reprise économique en cours. Même si l’industrie automobile mondiale devrait croître de 7 % TCAC, nous prévoyons que les revenus de SMRPBV augmenteront de 11 % TCAC, grâce à la montée en puissance des usines entièrement nouvelles, à une croissance du contenu plus élevée et à des gains de parts de marché.

Augmentation du mix de programmes BEV dans le carnet de commandes pour stimuler la croissance du contenu

Nous nous attendons à ce que le contenu de SMRPBV par véhicule augmente à mesure que les clients se tournent globalement vers les véhicules électriques à moyen terme.

27 % du carnet de commandes du SMRPBV (15,3 milliards d’euros) sont constitués de modèles de véhicules électriques dédiés à partir de septembre 2021. Avec l’augmentation de la demande de véhicules électriques, nous nous attendons à ce que les réalisations globales augmentent légèrement en raison du besoin accru de caractéristiques esthétiques et de poids léger.

Le scénario de la demande dans le segment photovoltaïque domestique reste sur une base solide

Nous prévoyons que les revenus des activités autonomes (y compris DWH) augmenteront de 25 % TCAC au cours de l’exercice 2021-24e, en raison (i) d’une forte reprise du segment photovoltaïque à partir de l’exercice 2023e, entraînée par une amélioration de l’approvisionnement en puces et (ii) des ASP plus élevés en raison de l’inflation RM. La demande de PV continue de rester forte avec un carnet de commandes en attente de 0,7 million d’unités (25 % des ventes nationales de l’exercice 2021), ce qui est de bon augure. La perturbation économique due à Omicron reste le plus grand risque.

Réduire notre BPA FY2022-23e de 6-8%

Nous avons réduit nos estimations de BPA consolidées pour l’exercice 2022-23e de 6 à 8 % sur des hypothèses de croissance des revenus plus faibles pour les activités SMRPBV et PKC étant donné l’incertitude liée à l’approvisionnement en puces ainsi qu’à la variante Omicron. Nous rehaussons l’action à Acheter, car nous pensons que la société est bien placée pour profiter de la reprise du cycle automobile mondial, compte tenu de sa clientèle bien diversifiée ainsi que de ses offres de produits.

FV révisé à Rs 255 (à partir de Rs 265.)

