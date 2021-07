En outre, l’intensité concurrentielle ainsi que le taux de prêt élevé de Repco par rapport à ses pairs entraînent un transfert de solde élevé (sortant) à Rs 4-5 milliards, ce qui entraîne une diminution de l’accroissement net du portefeuille.

Les bénéfices de Repco Home Finance (Repco) au T4FY21 ont dépassé nos attentes avec une croissance PAT de 33% en glissement annuel (3% de croissance des bénéfices pour FY21). Le pool de la phase 3 étant contenu à 3,7% et le coût du crédit géré à moins de 1% pour le T4FY21 et à 0,7% pour l’EX21 a été une surprise positive. Cependant, la perturbation de la deuxième vague de Covid et l’impact prolongé au Tamil Nadu ajoutent de l’incertitude pour l’exercice 22. Les décaissements n’ont pas réussi à se réjouir avec une simple croissance de 6% en glissement annuel au T4FY21 (en baisse de 30% en FY21). Ceci, couplé à un transfert de solde élevé, a pesé sur la croissance des actifs sous gestion (2% pour l’EX21).

Bien que la dynamique de croissance soit à la traîne par rapport à ses pairs, un NIM supérieur et un coût du crédit inférieur peuvent maintenir les RoA de Repco à > 2 % et les RoE à > 13 %. Nous pensons que la franchise commerciale de la société est actuellement sous-évaluée – les actions se négocient en dessous du livre FY23E et 7x les bénéfices, et est disponible à <0,2x l'actif sous gestion. Maintenir l'achat avec un prix cible de Rs 650. Principaux risques: croissance fondamentalement faible qui fait dérailler et qualité du crédit au milieu de la perturbation de Covid.

Piscine de l’étape 3 bien contenue ; Clé de perturbation de la deuxième vague de Covid contrôlable : contre l’appréhension d’une hausse des actifs de la phase 3, le pool a été contenu à 3,7% au T4FY21 vs T3FY21 proforma stage-3 de 4,3%. L’efficacité de la collecte au T4FY21 était proche des niveaux d’avant Covid de 95 à 96 %. La perturbation de la deuxième vague aurait cependant fait dérailler l’efficacité de la collecte au premier trimestre de l’exercice 22. Nous prévoyons un pool de la phase 3 à 5-6% dans la première partie de l’EX22.

Coût du crédit FY21 à moins de 70 pb : Le coût du crédit de Rs 292 millions (moins de 1 % pour le T4FY21) concernait principalement les actifs des étapes 1/2, sortant ainsi de FY21 avec un coût du crédit inférieur à 70 pb. Il porte un overlay de gestion de Rs 425 mn (35bps d’avances). Globalement, Repco porte des provisions cumulées de 2,4% contre des actifs de phase 3 de 3,7%. Nous intégrons un coût du crédit de 1,4%/0,6% respectivement pour FY22e/FY23e. La restructuration était stable à 0,3 % (incluse dans l’étape 3), mais la restructuration dans le cadre de la résolution 2.0 (ne coexistant pas avec le moratoire) peut être relativement plus élevée au cours de l’EX22.

Croissance des actifs gérés modérée car les faibles décaissements et les transferts de solde élevés pèsent : les décaissements n’ont augmenté que de 6 % en glissement annuel au cours du T4FY21, sortant ainsi de FY21 avec des décaissements inférieurs de 30 % par rapport à l’EX20. Par rapport au taux de décaissement mensuel guidé de 2,2 à 2,5 milliards de roupies, les décaissements du quatrième trimestre de l’exercice 21 ont été légèrement inférieurs à 6,4 milliards de roupies en raison de l’impact des élections au Tamil Nadu.

Par conséquent, la croissance du portefeuille de prêts s’est encore modérée à 2% (de 5-7%) à Rs 121 milliards (presque stable en glissement trimestriel), ce qui montre que la société est toujours très conservatrice en matière de crédit par rapport à ses pairs. En termes de répartition géographique, les portefeuilles de prêts du Maharashtra et du Gujarat ont augmenté de 7 à 9 %, tandis que les États du sud ont fait dérailler l’élan. En outre, l’intensité concurrentielle ainsi que le taux de prêt élevé de Repco par rapport à ses pairs entraînent un transfert de solde élevé (sortant) à Rs 4-5 milliards, ce qui entraîne une diminution de l’accroissement net du portefeuille. À l’avenir, nous prévoyons une croissance des prêts de 2 % et 6 % pour les exercices 22e et 23e respectivement.

