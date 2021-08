Évaluation de Shree Cement – Réduire : des coûts plus élevés ont entraîné un échec marginal au premier trimestre de l’exercice 22

Dans l’ensemble, les coûts fixes étaient de Rs 7,6 milliards (+46% en glissement annuel, -11% en glissement trimestriel). De plus, avec un levier d’exploitation plus faible, les coûts fixes par unité à Rs 1 111 ont augmenté de 7% en glissement trimestriel.

Le chiffre d’affaires autonome du premier trimestre de l’exercice 22 de Rs 34 milliards (-13% en glissement trimestriel, +46% en glissement annuel) est conforme à nos prévisions mais était supérieur de 2% à l’estimation du consensus Bloomberg, car la réalisation plus élevée a été compensée par un volume plus faible. L’Ebitda de Rs 10,1 milliards (-14% en glissement trimestriel, +45% en glissement annuel) était de 2 à 3% inférieur à nos prévisions et à l’estimation du consensus, en raison de la hausse des dépenses liées aux employés, à l’énergie et à d’autres dépenses. Le PAT à Rs 6,6 milliards (-14% en glissement trimestriel, +78% en glissement annuel) était de 6%/11% au-dessus de nos estimations/consensus compte tenu d’une dépréciation plus faible (-22% en glissement trimestriel) et d’autres revenus plus élevés (+12% en glissement trimestriel).

Une réalisation mixte plus élevée compense un volume plus faible

Comparés à une baisse de volume de 12%/14%/21 qoq pour les pairs ACEM/ACC /UTCEM, les volumes de ciment de la SRCM à 6,8mt (+42% yoy, 1% inférieur à notre estimation) ont diminué de 16% qoq. Les volumes, y compris les ventes de clinker, à 6,84 mt (2% en dessous de nous) ont baissé de 17% en glissement trimestriel. Les réalisations mixtes de la SRCM à Rs 249/sac (vs notre estimation de Rs 246/sac) ont augmenté de 4% en glissement trimestriel et de 5,5% en glissement annuel, légèrement inférieures en glissement trimestriel par rapport à ses pairs du ciment à grande capitalisation en raison de la présence plus faible de la SRCM en Inde du Sud.

Coûts énergétiques plus élevés et effet de levier d’exploitation plus faible par tonne d’Ebitda

Les frais de personnel s’élevaient à Rs 2,1 milliards (+22% en glissement annuel, -13% en glissement trimestriel), tandis que les autres dépenses s’élevaient à Rs 5,5 milliards (+58% en glissement annuel, -10% en glissement annuel), en raison de la hausse des coûts des magasins, des pièces de rechange et de l’emballage. Dans l’ensemble, les coûts fixes étaient de Rs 7,6 milliards (+46% en glissement annuel, -11% en glissement trimestriel). De plus, avec un levier d’exploitation plus faible, les coûts fixes par unité à Rs 1 111 ont augmenté de 7% en glissement trimestriel.

Les coûts d’énergie par unité étaient à Rs 953 (+27% qoq, +23% yoy). Les coûts de fret par unité à Rs 1 216 ont augmenté de 5% en glissement trimestriel. Nous notons que les coûts unitaires déclarés sont optiquement plus élevés en raison de l’accumulation des stocks (Rs 0,8 milliard, ou négatif ~ Rs 122/t). Globalement, les opex par unité à Rs 3 497 (+6% en glissement annuel) ont augmenté de 4% en glissement trimestriel. Avec des charges d’exploitation plus élevées compensant des réalisations plus élevées, l’Ebitda pondéré par unité était de Rs 1 481 (+3% en glissement trimestriel, +4% en glissement annuel). L’augmentation de ~ Rs 50/t qoq de la SRCM de l’Ebitda/t au premier trimestre, bien que décente, était significativement inférieure à l’augmentation de Rs 150-200/t qoq de l’Ebitda/t mixte pour les pairs à grande capitalisation.

Des marges susceptibles d’être sous pression

Avec le début de la mousson, les prix du ciment pan-indien ont commencé à se corriger tandis que les coûts des intrants continuent d’augmenter. Nous notons que les prix du coke de pétrole ont encore augmenté de 21 % par rapport aux niveaux de fin juin, tandis que les prix de détail du diesel restent proches des sommets historiques. Compte tenu de la hausse des coûts des intrants et de la baisse saisonnière des prix, nous pensons que les marges devraient se comprimer au cours des deux prochains trimestres. Nous nous attendons à ce que l’Ebitda unitaire de la SRCM se modère à Rs 1 413/t au cours de l’EX22F (contre Rs 1 473/t en FY21 et Rs 1 481/t en Q1FY22).

Méthodologie de valorisation : Nous évaluons la SRCM à 17x Mar-23F Ebitda pour arriver à notre TP de Rs 26 500. Nous maintenons notre notation Reduce sur l’action avec une baisse implicite de 6%. L’action se négocie à 18,8x FY23F EV/Ebitda. UltraTech Cement est notre choix préféré dans le domaine du ciment.

